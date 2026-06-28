Ameriška igralka Courteney Cox, ki je zaslovela v seriji Prijatelji (Friends), se je po več kot desetih letih zveze razšla s partnerjem, pevcem Johnnyjem McDaidom, poroča revija People.

Njuna zveza je bila polna vzponov in padcev. 62-letna Courteney Cox in 13 let mlajši Johnny McDaid sta se spoznala leta 2013 na igralkini zasebni zabavi, kmalu zatem začela razmerje in se devet mesecev pozneje zaročila. Leta 2015 sta zaroko preklicala, nato pa se naslednje leto znova pobotala.

Nazadnje so ju v javnosti videli septembra 2025, ko sta se skupaj udeležila odprtega prvenstva ZDA (US Open).