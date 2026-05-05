Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je na uradnem obisku sprejel ameriškega igralca Johna Malkovicha in ob tem poudaril njegovo hrvaško poreklo.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v prostorih vlade v Zagrebu gostil slavnega ameriškega igralca Johna Malkovicha, ki sta ga pozdravila tudi minister za turizem Tonči Glavina in direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Staničić. "Izmenjali smo si mnenja o hrvaški kulturi, turizmu, športu in poslovanju," je ob fotografijah obiska na družbenih omrežjih zapisal Plenković.

"Johnova dolga kariera in uspeh v umetnosti sta v velik navdih mlajšim generacijam in veseli me, da s ponosom neguje svoje hrvaške korenine," je še zapisal Plenković.

John Malkovich je že večkrat obiskal Hrvaško, od koder izvira. Njegova babica in dedek sta se namreč v ZDA odselila iz kraja Ozalj blizu Karlovca.

