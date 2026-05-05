Torek, 5. 5. 2026, 13.06
35 minut
Plenković gostil Malkovicha: S ponosom neguje svoje hrvaške korenine
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je na uradnem obisku sprejel ameriškega igralca Johna Malkovicha in ob tem poudaril njegovo hrvaško poreklo.
Hrvaški premier Andrej Plenković je v prostorih vlade v Zagrebu gostil slavnega ameriškega igralca Johna Malkovicha, ki sta ga pozdravila tudi minister za turizem Tonči Glavina in direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Staničić. "Izmenjali smo si mnenja o hrvaški kulturi, turizmu, športu in poslovanju," je ob fotografijah obiska na družbenih omrežjih zapisal Plenković.
"Johnova dolga kariera in uspeh v umetnosti sta v velik navdih mlajšim generacijam in veseli me, da s ponosom neguje svoje hrvaške korenine," je še zapisal Plenković.
John Malkovich je že večkrat obiskal Hrvaško, od koder izvira. Njegova babica in dedek sta se namreč v ZDA odselila iz kraja Ozalj blizu Karlovca.
Oglejte si še: