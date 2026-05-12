Torek, 12. 5. 2026, 15.00

Planet TV z novo oddajo Vitalno, vodila jo bo Suzana Kozel

Suzana Kozel bo na Planet TV prevzela vodenje nove oddaje Vitalno. | Foto Planet TV

Suzana Kozel bo na Planet TV prevzela vodenje nove oddaje Vitalno.

Na Planet TV prihaja nova oddaja Vitalno, ki bo gledalcem ponudila vpogled v svet zdravja, dobrega počutja in sodobnih lepotnih trendov. 30-minutna oddaja bo na sporedu vsako soboto, takoj po osrednji informativni oddaji Planet 18, so zapisali v sporočilu za javnost. Oddajo o zdravju bo vodila Suzana Kozel.

Kot so zapisali ustvarjalci oddaje, bo oddaja Vitalno skozi pogovore z zdravniki, lepotnimi kirurgi, znanstveniki, zeliščarji in drugimi strokovnjaki odpirala teme, povezane z zdravjem, lepoto in kakovostjo življenja. Poseben poudarek bo namenjen zdravstvenim tegobam, s katerimi se soočajo Slovenci, ob tem pa bo oddaja ponujala tudi konkretne rešitve, nasvete in spodbude k preventivi.

Nova voditeljica oddaje bo Suzana Kozel, ki je pred tem na Planet TV že vodila jutranjo oddajo Jutro na Planetu, v zadnjem času pa je soustvarjala informativno oddajo Planet 18. "Tudi sama lovim ravnotežje med službenimi in družinskimi obveznostmi, v svoj dnevni ritem pa poskušam vplesti tudi trenutke zase. Kako med poplavo informacij začeti in vztrajati z rutino, ki nam prinaša veselje in napolni baterije, je vprašanje, ki si ga zastavljam tudi sama. In na to bomo med drugim odgovarjali tudi v novi oddaji Vitalno. Zato sem izredno počaščena, da bom teme, ki me osebno zanimajo in jih raziskujem, lahko predala gledalcem," je povedala voditeljica.

"Ob meni stoji odlična ekipa, novinarki Meta Černe in Maruša Novosel. Imamo podoben pogled na življenje, zato bomo na tedenski ravni brskale po zdravstvenih in lepotnih temah ter odpirale tiste, ki lahko pomagajo modernemu človeku. V poplavi hitrih receptov bomo izluščile tisto, kar resnično potrebujemo za kakovostno življenje," je še o novi oddaji povedala voditeljica oddaje Kozel.

Kozel je na Planet TV že vse od začetkov komercialne televizije, to je več kot 13 let. Najprej je delala v informativnem programu, ustvarjala različne razvedrilne oddaje, zadnja štiri leta pa tudi omenjeno oddajo Jutro na Planetu. Še pred tem se je Kozel kalila v informativnem in razvedrilnem programu na nacionalni televiziji.

Ozaveščanje in preventiva

Ustvarjalci nove oddaje Vitalno želijo predvsem ozaveščati in delovati preventivno – spodbuditi gledalce k razmisleku, kaj lahko že danes naredijo za svoje telo, zdravje in notranje ravnovesje. Vitalni in zdravi posamezniki so namreč temelj sodobne družbe, zato bo oddaja skozi skrbno izbrane vsebine odpirala teme, ki lahko pomagajo modernemu človeku pri vsakodnevnih izzivih, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

Oddaja bo razdeljena na dva vsebinska sklopa: v zdravstvenem delu bodo gostovali priznani zdravniki in strokovnjaki, ki bodo govorili o zdravju, preventivi in sodobnih pristopih zdravljenja, lepotni del oddaje pa bo posvečen aktualnim lepotnim smernicam, negi, tretmajem, prehranskim dodatkom in izdelkom za dobro počutje.

