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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
18. 6. 2026,
14.20

Osveženo pred

13 minut

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Lady piknik piknik estrada Regina glasbeniki politika šport televizija klobuk klobuki

Četrtek, 18. 6. 2026, 14.20

13 minut

Piknik pod klobuki tudi ob jubileju gostil znane obraze slovenske estrade in medijev #foto

Avtor:
A. P. K.

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Lady Piknik pod klobuki 2026 | Pevka Regina je za piknik izbrala posebno pokrivalo v rdeči barvi in obliki feferonov. | Foto Mediaspeed

Pevka Regina je za piknik izbrala posebno pokrivalo v rdeči barvi in obliki feferonov.

Foto: Mediaspeed

V Zajčji dobravi je potekal tradicionalni Lady piknik pod klobuki, ki je letos potekal v znamenju 30-letnice ene najbolj znanih slovenskih revij. Sproščenega druženja v objemu narave so se udeležili številni znani obrazi iz sveta medijev, glasbe, televizije, športa in družabnega življenja.

Družabni dogodek je minil v prijetnem poletnem vzdušju, ob dobri glasbi, kulinaričnih dobrotah in osvežilni pijači, so zapisali organizatorji. Tudi letos so poseben poudarek namenili zaščitnemu znaku Lady piknika – izvirnim in domiselnim klobukom, s katerimi so gostje poskrbeli za pravo modno obarvano kuliso.

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Za najmlajše obiskovalce piknika je bil pripravljen tudi pester spremljevalni program, zato so se druženja udeležile tudi nekatere družine z otroki. Organizatorji so tudi letos poskrbeli za sproščeno vzdušje, številna srečanja in prijetne pogovore, ki že vrsto let zaznamujejo ta tradicionalni dogodek.

Voditeljica Danica Lovenjak z izvirnim klobukom | Foto: Mediaspeed Voditeljica Danica Lovenjak z izvirnim klobukom Foto: Mediaspeed

Kdo vse se je udeležil tradicionalnega piknika?

Piknika v lepem vremenu in vzdušju so se tudi letos udeležili številni znani Slovenci, med njimi radijski voditelj Denis Avdić, pevec in samopromotor Damjan Murko, glasbeni tandem Uroš in Tjaša, pevca Tilen Lotrič in Miki Vlahovič s svojo družino ter pevka Regina, ki je presenetila s svojo inovativno izbiro pokrivala. Dogodka se je udeležil tudi predsednik NZS Rade Mijatović v družbi žene ter igralec Jernej Kuntner v spremstvu igralske kolegice Alenke Tetičkovič. V dobri družbi so se zabave udeležili tudi glasbenik Andrej Šifrer, glasbenik Dominik Kozarič, radijski voditelj Miha Deželak ter radijec Iztok Gartner v družbi žene. Med redkimi športniki, ki so se udeležili druženja, je bila tudi nekdanja atletinja Alenka Bikar.

Glasbenik Andrej Šifrer v družbi voditeljice Darje Gajšek | Foto: Mediaspeed Glasbenik Andrej Šifrer v družbi voditeljice Darje Gajšek Foto: Mediaspeed

Druženja niso izpustili niti voditeljica Jasna Kuljaj, voditeljica Lara Medved, glasbenik Gianni Rijavec v družbi žene, slikarke Patricije Simonič, pevka Nina Donelli in pevka Katarina Mala (Katja Verderber), glasbenik Boštjan Petrinač ter glasbenik Frenk Nova, glasbenik in podjetnik Jani Pavec z družino, ultramaratonski plavalec Martin Strel, igralka in pevka Salome, komik Andrej Težak - Tešky, raper in model Igor Mikič ter raper Challe Salle in še mnogi drugi.

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