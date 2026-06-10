Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
10. 6. 2026,
7.34

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Papež Leon XIV. Bad Bunny

Sreda, 10. 6. 2026, 7.34

1 ura

Papež se je srečal z Bad Bunnyjem

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
papež Leon XIV, Bad Bunny | Foto Reuters

Foto: Reuters

Portoriški superzvezdnik in vodja Katoliške cerkve se ta teden oba mudita v Madridu, kar sta izkoristila za kratko srečanje in pomenek.

Iz Vatikana so sporočili, da se je papež Leon XIV. v ponedeljek zvečer na madridskem stadionu Santiago Bernabeu srečal s portoriškim glasbenikom Bad Bunnyjem, ki je sredi evropske turneje.

Papež in popzvezdnik ter njegova družina so se med srečanjem na kratko pogovarjali, nato pa je papež zapustil stadion, so sporočili iz Vatikana.

Oba sta razjezila Trumpa

Papež Leon XIV., ki je zaradi kritik na račun vojne v Iranu trn v peti ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na enotedenski turneji po Španiji, med katero je med drugim opozoril, da so "naraščajoči spopadi svet porinili v globoko krizo".

Na turneji je tudi Bad Bunny, trenutno je sredi niza koncertov v Madridu, nato bo turnejo nadaljeval po Evropi. Portoriški superzvezdnik, ki je za album Debí Tirar Más Fotos letos osvojil grammyja za najboljši album leta, je tako kot papež kritik Trumpove administracije, predvsem njegove protimigracijske politike.

Februarja je med polčasom nastopil v finalu Super Bowla in navdušil globalno občinstvo, Trump pa je njegov nastop označil za "absolutno groznega" in za "sramoto ameriški veličini".

Oglejte si še:

Bad Bunny Super Bowl
Trendi Bad Bunny na Super Bowlu: spektakel, ki ga Trump ni hotel videti, svet pa je navdušen
Papež Leon XIV. Bad Bunny
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.