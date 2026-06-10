Portoriški superzvezdnik in vodja Katoliške cerkve se ta teden oba mudita v Madridu, kar sta izkoristila za kratko srečanje in pomenek.

Iz Vatikana so sporočili, da se je papež Leon XIV. v ponedeljek zvečer na madridskem stadionu Santiago Bernabeu srečal s portoriškim glasbenikom Bad Bunnyjem, ki je sredi evropske turneje.

Papež in popzvezdnik ter njegova družina so se med srečanjem na kratko pogovarjali, nato pa je papež zapustil stadion, so sporočili iz Vatikana.

Oba sta razjezila Trumpa

Papež Leon XIV., ki je zaradi kritik na račun vojne v Iranu trn v peti ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na enotedenski turneji po Španiji, med katero je med drugim opozoril, da so "naraščajoči spopadi svet porinili v globoko krizo".

Na turneji je tudi Bad Bunny, trenutno je sredi niza koncertov v Madridu, nato bo turnejo nadaljeval po Evropi. Portoriški superzvezdnik, ki je za album Debí Tirar Más Fotos letos osvojil grammyja za najboljši album leta, je tako kot papež kritik Trumpove administracije, predvsem njegove protimigracijske politike.

Februarja je med polčasom nastopil v finalu Super Bowla in navdušil globalno občinstvo, Trump pa je njegov nastop označil za "absolutno groznega" in za "sramoto ameriški veličini".

Oglejte si še: