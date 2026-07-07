Omar Naber v Ljubljani prodaja stanovanje, takšna je cena

Glasbenik Omar Naber je na svojem profilu na Facebooku objavil oglas, v katerem prodaja stanovanje za Bežigradom v Ljubljani. Izklicna cena za nepremičnino znaša 321 tisoč evrov, je zapisano na strani nepremičninske agencije, prek katere pevec prodaja stanovanje.

"Prodajam stanovanje za Bežigradom v Plavi laguni v velikosti 58 kvadratnih metrov, lučaj iz centra Ljubljane. Vsakega deljenja in posredovanja te objave bom vesel, da pride to do ljudi, ki bi jih utegnilo zanimati," je na Facebooku ob fotografijah prostornega in svetlega stanovanja v bežigrajski soseski zapisal glasbenik Omar Naber.

Nepremičnino Naber prodaja prek nepremičninske agencije Qudos. Na njihovi spletni strani je mogoče najti omenjeno stanovanje, za katero želi glasbenik iztržiti vsaj 321 tisoč evrov. Poleg fotografij v agenciji dodajo tudi preostale podrobnosti.

Stanovanje, ki ga prodaja Naber, je bilo zgrajeno leta 1974 in je v večstanovanjskem objektu Plava laguna, od koder je vsa potrebna infrastruktura dosegljiva peš. Do središča mesta je le okrog 15 minut hoje. V Linhartovem podhodu pod objektom so Tržnica Bežigrad, trgovine, cvetličarna, kavarne in lokali s hitro prehrano, so zapisali v agenciji.

Delno prenovljeno stanovanje, pripravljeno na takojšnjo vselitev

Stanovanje sestavljajo velika predsoba, prostorna in svetla dnevna soba s kuhinjsko nišo ter izhodom na zastekljen balkon, kopalnica in spalnica, ki ima prav tako izhod na balkon. Med spalnico in kopalnico se skriva še zelo uporabna garderobna soba, ki se lahko po potrebi preuredi v kabinet.

Stanovanje, ki je orientirano proti tišji, vzhodni strani, je bilo delno prenovljeno, sicer pa je vzorno vzdrževano in pripravljeno na takojšnjo vselitev, so o stanovanju še zapisali na strani nepremičninske agencije.