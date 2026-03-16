Oliverju Dragojeviću na Korčuli postavili prav poseben spomenik

Na obali v Veli Luki, od koder je Oliver Dragojević vsak dan izplul na morje, od preteklega konca tedna stoji umetniška instalacija v obliki prepoznavnih očal, kakršna je Dragojević nosil v zgodnejših letih svoje kariere, na njih pa je vgraviran njegov stih "Tek sad vidim što mi znači" oziroma "Šele zdaj vidim, kaj mi pomeni", ki ga je namenil svojemu domu na Korčuli.

"To je spomin na človeka, čigar pesmi so za vedno povezane s tem mestom, njegovim morjem in njegovimi ljudmi," so ob razkritju obeležja sporočili iz mesta Vela Luka, "instalacija je poimenovana s stihom 'Šele zdaj vidim, kaj mi pomeni' in prav ta občutek želimo deliti z vsemi, ki pridejo sem. Ustavite se, poglejte in doživite Velo Luko."

Instalacija, katere avtor je umetnik in oblikovalec Saša Prižmić, ima tudi izobraževalno plat, vključuje namreč QR-kodo, prek katere lahko obiskovalci izvejo več o Dragojeviću in pomenu tega projekta.

