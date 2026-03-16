Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
7.08

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Korčula Vela Luka Oliver Dragojević

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 7.08

1 ura, 3 minute

Oliverju Dragojeviću na Korčuli postavili prav poseben spomenik

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Vela Luka, Oliver Dragojević | Foto Shutterstock, Mediaspeed

Foto: Shutterstock, Mediaspeed

V Veli Luki na Korčuli, domačem kraju Oliverja Dragojevića, so legendarnemu glasbeniku v spomin postavili novo obeležje.

Na obali v Veli Luki, od koder je Oliver Dragojević vsak dan izplul na morje, od preteklega konca tedna stoji umetniška instalacija v obliki prepoznavnih očal, kakršna je Dragojević nosil v zgodnejših letih svoje kariere, na njih pa je vgraviran njegov stih "Tek sad vidim što mi znači" oziroma "Šele zdaj vidim, kaj mi pomeni", ki ga je namenil svojemu domu na Korčuli.

"To je spomin na človeka, čigar pesmi so za vedno povezane s tem mestom, njegovim morjem in njegovimi ljudmi," so ob razkritju obeležja sporočili iz mesta Vela Luka, "instalacija je poimenovana s stihom 'Šele zdaj vidim, kaj mi pomeni' in prav ta občutek želimo deliti z vsemi, ki pridejo sem. Ustavite se, poglejte in doživite Velo Luko."

Instalacija, katere avtor je umetnik in oblikovalec Saša Prižmić, ima tudi izobraževalno plat, vključuje namreč QR-kodo, prek katere lahko obiskovalci izvejo več o Dragojeviću in pomenu tega projekta.

Korčula Vela Luka Oliver Dragojević
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

