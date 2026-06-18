Švedski olimpijski prvak v skoku s palico Mondo Duplantis in švedska manekenka Desiré Inglander sta si prejšnji teden obljubila večno zvestobo na prestižnem dvorcu Château de Castellaras na Azurni obali. Obred in zabave, kjer so se družili njuni družini in prijatelji z vsega sveta, so trajali ves konec tedna med Antibesom, Cannesom in Monakom.

Mondo Duplantis in Desiré Inglander sta se spoznala poleti 2020 na tradicionalnem švedskem praznovanju kresne noči. Njuna zveza je hitro napredovala, medtem ko je Duplantis podiral svetovne rekorde in osvajal olimpijsko zlato, Inglander pa gradila uspešno kariero na družbenih omrežjih.

Zaroka kot presenečenje v Hamptonsu

Par se je zaročil oktobra 2024, ko je Duplantis za svojo izbranko pripravil nepozabno zaroko v Hamptonsu. Desiré je bila sprva prepričana, da sodeluje pri fotografiranju za Vogue Scandinavia, v resnici pa so se na lokacijo skrivaj pripeljali njeni najbližji.

"Zaprosil me je na plaži, ko pa sva se vrnila do hiše, so naju tam čakali vsi najini najdražji. Bilo je nekaj res posebnega, da sva tako velik trenutek delila z ljudmi, ki jih imava rada," je za Vogue povedala nevesta.

Poročna pravljica v južni Franciji

Par se je odločil za poroko na jugu Francije, kjer sta v preteklosti pogosto preživljala čas, poleg tega pa je lokacija v bližini njunega novega doma v Monaku.

Organizacijo sta zaupala strokovnjakom, sama pa sta si razdelila nekatere naloge: Duplantis je prevzel glasbo in kulinariko, medtem ko se je Desiré posvetila cvetličnim aranžmajem in podrobnostim. Celotno poročno slavje in priprave nanj je dokumentiral tudi Vogue, ki je delil ekskluzivne fotografije z romantične poroke.

Desiré je za poročni obred izbrala svileno obleko švedske oblikovalke Ide Lanto, ki jo je navdihnila legendarna Grace Kelly. Obleka z dolgo vlečko, čipkastimi rokavi in ročno izdelanimi detajli je združevala eleganco in kraljevski pridih.

Ženin je navdih našel pri Jamesu Bondu in svojem očetu. Nosil je bel smoking s črnimi hlačami, s katerim je počastil družinsko tradicijo.

Zabava do jutra in nepozaben konec tedna

Po izmenjavi osebnih zaobljub sta mladoporočenca nazdravila s šampanjcem, sledili so prvi ples, slavnostna večerja in govori družinskih članov. Posebno pozornost je pritegnila poročna torta, ki je združevala njuni družinski korenini.

Praznovanje se je naslednji dan nadaljevalo z zabavo ob bazenu v Cannesu, kjer sta se mladoporočenca skupaj z gosti sproščeno veselila do poznih ur.

"To je bila popolna združitev kultur. Polovica mojih prijateljev in družine prihaja iz Louisiane, druga polovica pa je švedska. Dodajte še prijatelje iz različnih držav in dobite neverjetno energijo. Počutila sva se izjemno ljubljena in cenjena," je za Vogue povedal ganjeni Mondo.

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