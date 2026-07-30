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Avtor:
B. G.

Četrtek,
30. 7. 2026,
14.58

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Amy Winehouse

Četrtek, 30. 7. 2026, 14.58

31 minut

Oče Amy Winehouse mora njenima prijateljica plačati več kot milijon evrov

Avtor:
B. G.

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Mitch Winehouse | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Oče pokojne britanske pevke Amy Winehouse je po porazu na londonskem višjem sodišču prejel visok finančni udarec. Sodišče mu je naložilo, da mora dvema prijateljicama svoje hčerke plačati približno 1,1 milijona evrov.

Mitch Winehouse je tožil Naomi Parry in Catriono Gourlay, dolgoletni prijateljici in sodelavki pokojne Amy Winehouse, ker naj bi brez njegove vednosti zaslužili s prodajo več deset osebnih predmetov pokojne pevke na dražbah v ZDA v letih 2021 in 2023, poroča BBC.

V tožbi je zatrjeval, da sta prodajo namenoma prikrili in ga izključili iz postopka. Sodišče njegovim trditvam ni verjelo, saj je sodnica ugotovila, da je Winehouse za načrtovane dražbe vedel od samega začetka. Po njeni oceni je šele po izvedeni prodaji od prijateljic zahteval denar, pri tem pa uporabil agresiven pristop.

"Tožnik se je zavestno odločil vložiti v že izhodiščno šibko tožbo, jo agresivno in vztrajno voditi do konca ter proti toženkama izreči resne in neutemeljene obtožbe, ki so pomembno škodovale njunemu ugledu, poklicnim možnostim, finančni varnosti in zdravju," je dejala.

Mitch Winehouse | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Vse skupaj ga bo stalo več kot dva milijona evrov

Sodišče mu je odredilo, da mora v dveh tednih poravnati začasni plačili obema toženkama. Parryjevi mora izplačati 569.330 funtov oziroma približno 666 tisoč evrov, Gourlayjevi pa 394.521 funtov, kar znaša okoli 461 tisoč evrov.

Ob tem bo moral poravnati še njune celotne pravne stroške po tako imenovani odškodninski osnovi, kar pomeni, da bosta upravičeni do večjega deleža povračila stroškov, kot je običajno. Takšna odločitev je v britanskem pravnem sistemu praviloma sprejeta takrat, ko sodišče oceni, da je ena od strank ravnala posebej nerazumno.

Poleg tega mora kriti tudi lastne odvetniške stroške, ki znašajo najmanj 950 tisoč funtov oziroma okoli 1,11 milijona evrov. Skupni stroški sodnega postopka tako presegajo 2,2 milijona evrov.

Amy Winehouse | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Sodnica očitala pritisk na Amyjini prijateljici 

V obrazložitvi sodbe je sodnica poudarila, da je Winehouse namenoma razširil sodni spor v obsežen in izjemno drag postopek, s katerim je želel ustvariti pritisk na toženki, da bi pristali na njegove pogoje.

Po besedah sodnice je še posebej problematično dejstvo, da je to storil dvema ženskama, ki sta Amy dolga leta zvesto stali ob strani in bili hkrati v podporo tudi njemu ter njegovi družini. Dodala je, da to dela "njegovo nerazumno ravnanje še toliko resnejše."

Amy Winehouse
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