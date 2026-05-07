Nuša Šebjanič se je odselila iz Slovenije

Nuša Šebjanič, ki jo je javnost spoznala v Kmetiji ter slovenski in hrvaški različici šova Sanjski moški, je na Instagramu razkrila, da se je odselila iz Slovenije.

Kot je objavila, je kupila enosmerno letalsko vozovnico in bo na novi destinaciji ostala za nedoločen čas. Za zdaj še ni razkrila, kam jo pot vodi, bo pa to storila kmalu, je zagotovila.

"Sledim svojemu srcu in delam na svoji karieri," je pojasnila, ob tem pa zatrdila, da povod za njeno selitev ni nastop v še kakšnem resničnostnem šovu.

"Do zdaj me je vedno nekaj omejevalo in držalo v Sloveniji," je še zapisala na Instagramu, "zdaj pa tega ni več, tako da lahko končno dam sebe na prvo mesto in delam v smeri svoje sreče."