šov oddaja žirant pevka Slovenija ima talent Alya

Ponedeljek, 13. 4. 2026, 9.25

Nova žirantka šova Slovenija ima talent je Alya

Pevka Alya je nova žirantka oddaje Slovenija ima talent. Pridružila se je prvemu razkritemu žirantu Borutu Pahorju. | Foto POP TV

Pevka Alya je nova žirantka oddaje Slovenija ima talent. Pridružila se je prvemu razkritemu žirantu Borutu Pahorju.

Foto: POP TV

Potem ko so na POP TV že razkrili prvega žiranta in novo voditeljico šova Slovenija ima talent, kar sta postala Borut Pahor in Melani Mekicar, so zdaj sporočili tudi, kdo je prva nova žirantka priljubljene oddaje za iskanje talentov. Na žirantski stolček bo sedla pevka Alya.

Priljubljena pevka Alya je lani praznovala 25 let glasbene kariere, slovensko občinstvo pa jo pozna zelo dobro. Poleg glasbene kariere jo zdaj čaka povsem nova vloga žirantke v novi sezoni šova Slovenija ima talent.

Povabila je bila zelo vesela

"Povabila sem bila zelo vesela, saj že vrsto let delam z mladimi. Imam tudi svojo glasbeno šolo, kjer mladim predajamo vse svoje znanje in jim dajemo možnost, da postanejo profesionalci. Zato bom z največjim veseljem del top ekipe, ki bo iskala nove talente in jim odpirala poti," se novega izziva veseli Alya.

Obljublja, da bodo žiranti prijazni

Dodala je, da si želi, da bi se čim več ljudi opogumilo in stopilo na veliki oder. "Prijavite se za zabavo, ker iz zabave vedno zraste nekaj najlepšega, včasih celo zmaga!" Ob tem je tistim, ki jih morda skrbi nastop pred žirijo, sporočila: "Vsi se zelo veselimo in obljubljamo, da bomo prijazni, zanimivi in zabavni. Brez strahu, ne grizemo, sicer smo pa vsi nekoč bili na začetku."

Povedala je še, da bo pri ocenjevanju pozorna predvsem na tisto posebno iskro, saj "iščem nekaj, kar zažari drugače. Nekaj, kar ima karakter in edinstvenost."

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent bo tako prinesla precej novosti. Na odru bodo gledalci spremljali tudi nov voditeljski par – to bosta Melani Mekicar in Sašo Stare. Na POP TV so pojasnili še, da bodo nove žirante, ki bodo poleg Alye in Boruta Pahorja še zasedli žirantski stol, razkrili kmalu.

