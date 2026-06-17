Norveška prestolonaslednica uspešno prestala presaditev pljuč

Norveška prestolonaslednica Mette-Marit je uspešno prestala presaditev pljuč in trenutno okreva v bolnišnici, je sporočila norveška kraljeva palača.

Žena prestolonaslednika Haakona se že več let bori s pljučno fibrozo, kronično boleznijo, ki povzroča brazgotinjenje pljučnega tkiva in postopno zmanjšuje sposobnost telesa za sprejemanje kisika.

Po navedbah zdravnikov bo okrevanje trajalo še nekaj časa. "Kot vsi bolniki po presaditvi bo tudi prestolonaslednica v bolnišnici ostala še več tednov," so sporočili iz univerzitetne bolnišnice v Oslu.

V začetku junija so zdravniki razkrili, da se je zdravstveno stanje Mette-Marit močno poslabšalo, zaradi česar je bila uvrščena na čakalni seznam za presaditev pljuč. Po ocenah strokovnjakov bi ji brez operacije lahko ostalo le še približno leto dni življenja.

Glavni zdravnik in specialist za pljučne bolezni Are Holm iz bolnišnice v Oslu na tiskovni konferenci, ko so javnosti sporočili, da so Mette-Marit uvrstili na čakalni seznam za presaditev pljuč. Foto: Reuters

Družina se zahvaljuje za podporo javnosti

Norveški kraljevi par se je zahvalil javnosti za številna sporočila s podporo in dobrimi željami, ki so jih prejeli v zadnjih tednih. Iz palače so sporočili, da novih informacij o zdravstvenem stanju prestolonaslednice predvidoma ne bodo objavljali vse do njenega odpusta iz bolnišnice.

Že decembra lani je bilo jasno, da se bolezen stopnjuje. Družinski člani so opazili, da ima 52-letna princesa vse več težav z dihanjem, kar je nakazovalo napredovanje bolezni in potrebo po zahtevnejšem zdravljenju.

Norveški premier je v preteklosti pohvalil njeno odkritost glede bolezni, saj po njegovih besedah lahko javno govorjenje o lastnih zdravstvenih težavah pomaga tudi drugim bolnikom s podobnimi diagnozami.

Kraljevo družino pretresajo škandali

Uspešna operacija prihaja v obdobju, ko se norveška monarhija ukvarja z več krizami hkrati. V začetku tedna je bil sin prestolonaslednice iz prejšnjega razmerja Marius Borg Høiby zaradi posilstva in nasilja v družini obsojen na štiri leta zaporne kazni. Primer je več mesecev močno odmeval v norveških medijih.

Dodatno pozornost je vzbudilo tudi razkritje o preteklih stikih prestolonaslednice z ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Zaradi teh povezav se je javno opravičila kralju in kraljici ter poudarila, da je stike z njim prekinila več let pred njegovo smrtjo leta 2019.

Mette-Marit in z možem Haakonom Foto: Guliverimage

Podpora monarhiji padla na zgodovinsko nizko raven

Več zaporednih škandalov je vplivalo tudi na javno mnenje o norveški monarhiji. Raziskava javnega mnenja, izvedena februarja med odmevnim sodnim procesom, je pokazala, da je podpora ohranitvi monarhije padla na rekordno nizkih 60 odstotkov. Do maja se je podpora sicer nekoliko okrepila in dosegla 64 odstotkov, vendar ostaja občutno nižja kot v preteklih letih.

Kljub temu mnogi Norvežani še naprej izražajo podporo prestolonaslednici, ki je s svojo odprtostjo glede zdravstvenih težav in dolgoletnim javnim delovanjem ostala ena najbolj prepoznavnih osebnosti norveške kraljeve družine. Njeno okrevanje po presaditvi pljuč bo zato v prihodnjih tednih pod budnim očesom domače in mednarodne javnosti.

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