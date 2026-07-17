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Avtor:
N. V.

Petek,
17. 7. 2026,
8.55

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Nika Zorjan Lan Vlašič ljubezen ljubezen

Petek, 17. 7. 2026, 8.55

1 ura, 28 minut

Nika Zorjan potrdila, da je srečno zaljubljena

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nika Zorjan | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Priljubljena prekmurska pevka je potrdila, da je njeno srce oddano. "Če bi bilo mogoče, bi ta trenutek najraje ustekleničila," je izjavila za revijo Suzy.

Pevka Nika Zorjan je drugo polovico julija namenila oddihu, pred tem pa je v intervjuju za revijo Suzy spregovorila o tem, v kakšnem obdobju življenja je trenutno, predvsem pa potrdila govorice, da je srečno zaljubljena.

"Zaljubljena sem, lepo mi je, če bi bilo mogoče, bi ta trenutek najraje ustekleničila. Najlepše je, ko je tvoje srce na varnem in obdano z nešteto drobnimi razlogi za srečo," je Nika Zorjan dejala v pogovoru za Suzy.

Kdo je njen izbranec? Že spomladi je revija Lady poročala, da je pevka v zvezi z Lanom Vlašičem, sinom Matjaža in Urše Vlašič, nekdanjega zakonskega para, ki je ustvaril nekatere največje slovenske uspešnice. Z družino Vlašič glasbeno sodeluje tudi Nika Zorjan, prav skozi glasbeno ustvarjanje pa naj bi zacvetela ljubezen z Lanom, s katerim sta menda neločljiva že vse od lanske jeseni.

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