Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Sreda,
15. 4. 2026,
10.53

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek
žalovanje smrt Nicole Kidman

Sreda, 15. 4. 2026, 10.53

1 ura, 31 minut

Nicole Kidman se uči, kako postati doula smrti

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Nicole Kidman | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Igralka Nicole Kidman je razkrila, da se trenutno izobražuje za doulo smrti – osebo, ki spremlja umirajoče in njihove družine ter jim nudi čustveno, psihološko in praktično podporo v zadnjih trenutkih življenja. Ta odločitev ni povezana z njeno igralsko kariero, temveč izhaja iz zelo osebne izkušnje, ki jo je močno zaznamovala, pravi.

Priljubljena avstralska igralka Nicole Kidman se je za novo vlogo v svojem življenju odločila zaradi smrti svoje mame Janelle Kidman leta 2024. Zvezdnica je namreč odkrito spregovorila o občutkih nemoči in žalosti, ki jih je doživljala v tem obdobju. Čeprav je družina vse do konca skrbela zanjo, je spoznala, da v zadnjih dneh pogosto zmanjka stalna prisotnost nekoga, ki bi bil tam izključno za umirajočega.

"Ne moreš biti tam vsako minuto, tudi če si to želiš. In takrat razumeš, kako zelo pomembno je, da je nekdo ob njih," je razložila in dodala, da jo je ta izkušnja  pripeljala do spoznanja, da obstaja pomembna vloga ljudi, ki niso del družine, a lahko zagotovijo stalno, mirno in neobremenjeno prisotnost ob umirajočem. 

Kaj je doula smrti ali obsmrtna doula?

Doula smrti oziroma obsmrtna spremljevalka je oseba, ki ne nudi zdravstvene oskrbe, ampak predvsem čustveno, duhovno in praktično podporo ljudem ob koncu življenja ter njihovim bližnjim. Podobno kot porodne doule pomagajo pri rojstvu, te spremljajo proces umiranja in si prizadevajo, da poteka čim bolj mirno in dostojanstveno. Njihova vloga vključuje prisotnost ob umirajočem, ki mu zagotavljajo oporo in občutek varnosti, pomagajo pri pripravi na konec življenja, na primer z urejanjem želja ali sporočil za bližnje, ter stojijo ob strani družini v času pred smrtjo in po njej. Pomemben del njihovega dela je tudi razlaga procesa umiranja, s čimer zmanjšujejo strah in negotovost, ter pomoč pri oblikovanju osebnih obredov, ki dajejo slovesu poseben pomen.

Nicole Kidman | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Nicole je ob tem priznala, da se lahko ideja na prvi pogled zdi nenavadna ali celo neprijetna, vendar jo vidi kot nekaj globoko človeškega in potrebnega. "Sliši se morda malo čudno, ampak mene to resnično zanima," je dejala.

Ob izgubi matere je 58-letna igralka začela globoko razmišljati o življenju in smrti. Ugotovila je, da tudi tesno povezane družine pogosto ne zmorejo same nositi celotnega bremena, saj jih omejujejo vsakodnevne obveznosti, delo in fizična izčrpanost. Prav zato v doulah smrti vidi pomembno dopolnitev obstoječim oblikam oskrbe.

Poleg tega je poudarila, da je ta nova pot ne oddaljuje od igralske kariere, temveč jo dopolnjuje kot osebno poslanstvo. Gre za način, kako lahko svojo empatijo in življenjske izkušnje prenese v nekaj, kar neposredno pomaga drugim ljudem.

žalovanje smrt Nicole Kidman
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

