Ameriški filmski zvezdnik Nicolas Cage, ki se je rodil kot Nicolas Kim Coppola, si je svoje ime in priimek tudi uradno spremenil v Nicolas Cage. Kot je 62-letni igralec pojasnil v nedavnem pogovoru za revijo Variety, se je sprememba zgodila že lani.

"Bolje je biti patriarh svoje lastne majhne družine kot neumni bratranec na robu tuje družine," je pojasnil in dodal, da je zdaj tako v zasebnem življenju kot pred kamero Nicolas Cage. Igralec je sicer nečak režiserja Francisa Forda Coppole.

Kot je še pojasnil, sta bila na začetku za umetniški priimek Cage navdih superjunak Luke Cage in ameriški skladatelj John Cage.

Priimek mu je bil všeč v stripih

Gre za priimek, "ki mi je bil všeč v stripih – preprosto sem mislil, da je odličen", je pojasnil. "Poleg tega sem odraščal v zelo avantgardni, zelo umetniški družini, v kateri se je veliko govorilo o Johnu Cageu in njegovih eksperimentalnih kompozicijah," je še pojasnil Nicolas Cage, ki ga je trenutno mogoče videti v televizijski seriji Spider-Man Noir. V njej igra izkušenega zasebnega detektiva Bena Reillyja, ki mu v New Yorku 30. let prejšnjega stoletja ne gre ravno po načrtih in se je po globoki osebni tragediji kot edini superjunak mesta prisiljen spoprijeti s svojo preteklostjo.

Oče mu je dal francosko ime

Kot je glede spremembe priimka še pojasnil, je iskal podobno ime in priimek, kot je James Dean, kratko in jedrnato. "Razmišljal sem tudi, da bom obdržal ime Nicolas, ker mi je tako ime dal oče – francosko ime, kar me je vedno motilo, saj vsi dodajajo črko h. Ne vem, zakaj mi je dal francosko ime, a mi ga je dal," je pristavil.