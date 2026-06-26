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Avtorji:
R. K., STA

Petek,
26. 6. 2026,
9.56

Osveženo pred

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Natisni članek
Harvey Weinstein posilstvo

Petek, 26. 6. 2026, 9.56

10 minut

Newyorško tožilstvo umaknilo obtožnico posilstva proti Harveyju Weinsteinu

Avtorji:
R. K., STA

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Harvey Weinstein | 74-letni nekdanji producent sicer ostaja v zaporu, saj je bil obsojen za druga spolna kazniva dejanja. | Foto Guliverimage

74-letni nekdanji producent sicer ostaja v zaporu, saj je bil obsojen za druga spolna kazniva dejanja.

Foto: Guliverimage

Newyorški tožilci so se v četrtek odločili, da umaknejo obtožnico za posilstvo proti filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki mu tako ne bodo ponovno sodili, poroča televizija ABC. Jessica Mann, ki ga obtožuje, da jo je leta 2013 posilil, je sporočila, da novega sodnega procesa enostavno več ne bo mogla prenesti.

Mann, ki je pričala v treh sodnih procesih proti Weinsteinu v New Yorku in se izpostavila ostremu navzkrižnemu zasliševanju njegovih odvetnikov, je v pismu zapisala, da je v tej zadevi dala vse od sebe, da ji je prinesla več škode kot koristi in da želi to poglavje svojega življenja zaključiti.

Eden od sodnih procesov se je končal z obsodbo, ki je bila kasneje razveljavljena iz razlogov, ki niso bili povezani z njenim pričanjem. Nato sta se dve ponovni sojenji končali z razdeljeno poroto.

Tožilci so dejali, da ji verjamejo in so prepričani v utemeljenost pregona, vendar bodo odstopili zaradi njenih želja in Weinsteinovih drugih obsodb.

Mann je pričala, da jo je Weinstein v prvih mesecih njunega razmerja posilil, potem ko jo je stisnil v kot v hotelski sobi na Manhattanu, jo zagrabil za roke in ignoriral njene prošnje, naj tega ne stori. Njena zgodba je le ena od številnih o neprimernem nasilnem obnašanju producenta, ki so med drugim spodbudile gibanje Jaz tudi proti spolnemu nasilju.

Weinstein ostaja v zaporu zaradi drugih spolnih kaznivih dejanj 

74-letni nekdanji producent sicer ostaja v zaporu, saj je bil obsojen za druga spolna kazniva dejanja - v Los Angelesu zaradi posilstva in spolnega napada na italijansko igralko in manekenko, v New Yorku pa zaradi spolnega napada na nekdanjo asistentko produkcije oddaje Project Runway Miriam Haley.

Septembra mu bo izrečena kazen zaradi obsodbe v zvezi s Haley, ki je pričala, da jo je Weinstein julija 2006 nasilno spolno zadovoljeval. Tožilstvo v tem primeru zahteva 20-letno zaporno kazen. V Kaliforniji je bil že obsojen na 16 let zapora, na kar se je prav tako pritožil.

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