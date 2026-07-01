V New Yorku se stopnjujejo ugibanja o težko pričakovani poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja. Zvezdniški par naj bi se poročil le dan pred ameriškim dnevom neodvisnosti, ena največjih poročnih slovesnosti zadnjih let pa se bo, kot kaže, odvijala v znameniti dvorani Madison Square Garden.

Da se bo v Madison Square Gardnu dogajalo nekaj spektakularnega, je jasno zadnjih nekaj dni, odkar so se pred dvorano začeli zbirati veliki tovorni tovornjaki, s katerih so začeli razlagati odrsko opremo, razsvetljavo in drugo tehnično opremo.

Območje je močno varovano, zaposleni pa hitijo z deli za zaprtimi vhodi, poroča TMZ. Ker v dvorani do koncerta Jona Bon Jovija 7. julija ni napovedanih večjih dogodkov, številni menijo, da se priprave odvijajo prav za poroko Taylor Swift in Travisa Kelceja. Pri projektu namreč sodeluje ista produkcijska ekipa, ki je v preteklosti pripravljala prizorišče za Taylorini turneji Reputation in Eras.

Policisti varujejo Madison Square Garden, medtem ko potekajo priprave na morebitno poroko Taylor Swift. Foto: Profimedia

Zapora cest za dva dni

Čeprav naj bi se slavje po poročanju TMZ odvilo 3. julija, povabljenci menda še vedno ne poznajo natančne lokacije. Organizatorji so jim sporočili le, da morajo biti v New Yorku 2. in 3. julija, poročno vabilo pa omenja zgolj večerni dogodek 3. julija.

Ameriški mediji poročajo, da so mestne oblasti prejele vlogo za zaporo ulic okoli Madison Square Gardna od 2. julija do poldneva 4. julija, kar še dodatno krepi ugibanja, da bo prav tam potekal veliki dogodek.

Na poroki naj bi nastopila Stevie Nicks in Tim McGraw, med možnimi glasbenimi gosti pa se omenja tudi Paul McCartney.

Na delu naj bi bila ista produkcijska ekipa, ki je v preteklosti pripravljala prizorišča za Taylorini turneji. Foto: Reuters

Posebna vabila, ki ščitijo pred razkritjem

Poleg tega naj bi mladoporočenca uvedla izjemno stroge varnostne ukrepe. Vsako poročno vabilo je opremljeno z individualnim vodnim žigom, v katerem sta večkrat zapisana ime in priimek posameznega gosta. Če bi kdo fotografiral ali objavil vabilo na spletu, bi organizatorji takoj ugotovili, kdo ga je razkril.

Na vabilih prav tako ni navedena dvorana Madison Square Garden, gostje so prejeli le podatek, da bo dogodek potekal v New Yorku 3. julija, natančno prizorišče pa naj bi izvedeli šele tik pred začetkom.

Po dozdajšnjih informacijah naj bi se slavja udeležilo med 1.100 in 1.200 gostov, zato sta zasebnost in varnost postali ena glavnih prioritet organizatorjev.

Priprave so v polnem teku. Foto: Profimedia

Velik del poročnega proračuna namenjen varovanju

Poleg tega TMZ poroča tudi o velikih stroških varovanja, saj naj bi za generalko in poročni dan skrbelo več kot 70 detektivov newyorške policije ter več kot 50 policistov. Skupni stroški njihovega dela naj bi presegli 136 tisoč evrov.

Za najem Madison Square Gardna pa naj bi Taylor odštela približno 850 tisoč evrov na dan, dvorana pa naj bi bila rezervirana za najmanj tri dni. K temu je treba prišteti še razkošno scenografijo, tehnično opremo in številne druge organizacijske stroške, zaradi katerih bo poroka skoraj zagotovo sodila med najdražje zvezdniške poroke vseh časov.