Čeprav sta ločena, Antonio Banderas in Melanie Griffith ostajata dobra prijatelja. Banderas je nedavno delil tudi fotografije prijetnega snidenja s hčerko Stello, ki sta jo igralca lani pospremila v zakon.

Čeprav sta ločena, Antonio Banderas in Melanie Griffith ostajata dobra prijatelja. Danes 65-letni Banderas je na družbenih omrežjih nedavno delil tudi skupno fotografijo z 68-letno Griffith ter njuno 29-letno hčerko Stello in njenim možem Alexom Gruszynskijem.

"Prijeten in zabaven trenutek v Los Angelesu z mojim zetom Alexom, hčerko Stello in nekdanjo ženo ter življenjsko prijateljico Melanie," je zapisal igralec ob fotografiji, ki prikazuje objeto in nasmejano družino.

Antonio Banderas in Melanie Griffith sta bila poročena med letoma 1996 in 2015, v zakonu pa se jima je rodila hčerka Stella. Antonio je hkrati očim Melaniejinemu sinu Alexandru Bauerju, ki ga je dobila v zakonu s Stevenom Bauerjem in hčerki Dakoti Johnson, katere oče je Don Johnson.

Po poročanju revije People sta predvsem Antonio in Dakota ohranila zelo zaupen odnos, sicer pa Melanie Griffith večkrat pove, da je z vsemi svojimi nekdanjimi partnerji ostala v dobrih odnosih in so zdaj njeni prijatelji.

"Ljubil jo bom do dneva, ko bom umrl"

Tudi Antonio je večkrat poudaril, da sta z nekdanjo ženo še vedno prijatelja. "Melanie ni več moja žena, vendar menim, da je moja najboljša prijateljica. Ljubim jo in ljubil jo bom do dneva, ko bom umrl. Ona je moja družina," je povedal v intervjuju za revijo People leta 2019. Banderas je sicer od ločitve v dolgoletni zvezi z dvajset let mlajšo podjetnico Nicole Kimpel.

Celotna družina se je zbrala tudi na poroki Stelle Banderas Griffith, ki je bila oktobra v Španiji. Nevesto je seveda oddal njen oče, med družicami pa je bila tudi njena polsestra Dakota.