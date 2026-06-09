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Avtor:
N. V.

Torek,
9. 6. 2026,
9.06

Osveženo pred

27 minut

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Natisni članek
Spencer Pratt volitve župan resničnostni šov

Torek, 9. 6. 2026, 9.06

27 minut

Nekdanji resničnostni zvezdnik izpadel iz tekme za županski stolček

Avtor:
N. V.

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Spencer Pratt | Foto Reuters

Foto: Reuters

Spencer Pratt, znan iz MTV-jeve resničnostne serije The Hills, je bil po odmevni predvolilni kampanji poražen na volitvah za župana Los Angelesa.

Ko je Spencer Pratt napovedal, da bo kandidiral za župana Los Angelesa, ga je redkokdo jemal resno. A nekdanji resničnostni zvezdnik, ki ga je občinstvo spoznalo v MTV-jevem šovu The Hills, si je hitro nabral ogromno podpornikov in dejansko veljal za kandidata, ki bi se lahko uvrstil v drugi krog volitev.

Spencer Pratt z ženo Heidi Montag, s katero sta zaslovela v resničnostni seriji The Hills, skupaj pa nastopila tudi v šovu Big Brother. | Foto: Guliverimage Spencer Pratt z ženo Heidi Montag, s katero sta zaslovela v resničnostni seriji The Hills, skupaj pa nastopila tudi v šovu Big Brother. Foto: Guliverimage

Po slabem tednu dni štetja glasov, oddanih v prvem krogu županskih volitev, pa je jasno, da Pratt vsaj v tem mandatu ne bo postal župan Los Angelesa. Prehitela ga je Nithya Raman, kandidatka z levega političnega pola, ki se bo v drugem krogu volitev pomerila z aktualno županjo Karen Bass.

"Ste siti kaosa? Bi se radi znova počutili varne?" je Pratt nagovarjal losangeleške volivce. | Foto: Reuters "Ste siti kaosa? Bi se radi znova počutili varne?" je Pratt nagovarjal losangeleške volivce. Foto: Reuters Vzporednice z Donaldom Trumpom

Pratt se je v predvolilni kampanji osredotočal predvsem na lastno jezo nad županjo Bass in neodzivnostjo njene administracije, potem ko je v lanskih uničujočih požarih izgubil dom. Njegovi predvolilni oglasi, ustvarjeni z umetno inteligenco, so spominjali na podvige predsednika Donalda Trumpa, kar ni edina podobnost med njim in Prattom – oba sta nekdanja resničnostna zvezdnika, ki sta se v ospredje politike prebila s populizmom. Trump Prattove kandidature sicer ni uradno podprl, je pa izjavil, da bi "rad videl, da mu gre dobro".

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