Nekdanji princ Andrew desetletja služil z oddajanjem hiš

Nekdanji britanski princ Andrew, ki so mu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom odvzeli vse nazive, je več kot 20 let služil z oddajanjem hiš na posestvu v Windsorju blizu Londona, je pokazal pregled nadzornega urada. Pred odvzemom nazivov je živel v dvorcu na posestvu, za katerega je plačeval le simbolično najemnino.

Nekdanji britanski princ in brat kralja Karla III., danes znan le kot Andrew Mountbatten-Windsor, je do nedavnega odvzema vseh nazivov in izključitve iz uradnih dolžnosti kraljeve družine živel v dvorcu Royal Lodge na posestvu v Windsorju blizu Londona.

V dvorcu s 30 spalnicami je prebival praktično brezplačno in plačeval le simbolično najemnino, medtem pa je služil z oddajanjem treh hiš, ki so del obsežnega posestva, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ugotovil nacionalni revizijski urad Združenega kraljestva. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

V poročilu o nepremičninskih poslih članov kraljeve družine, objavljenem danes, so pri uradu zapisali še, da ne vedo, kakšna je bila višina najemnin, ki jih je prejemal Andrew, hiše pa so od aprila prazne.

Sporni prihodki s kraljevega posestva

Viri blizu kraljeve družine po poročanju britanskega BBC navajajo, da je Andrew nepremičnine oddajal zaposlenim ali nekdanjim zaposlenim, znesek pa naj bi zadostoval le za kritje tekočih stroškov. Praksa naj bi bila sporna, ker bi moral tovrstne prihodke prejemati javni sklad, ki upravlja premoženje kraljeve družine.

Nova vprašanja o financah kraljeve družine

Poročilo nacionalnega revizijskega urada je v britanski javnosti znova sprožilo razprave zaradi nejasnih dogovorov o upravljanju nepremičnin kraljeve družine, parlamentarni odbor za javne finance pa naj bi še letos sprožil preiskavo v zvezi s kraljevimi posestvi. Kralj Karel III. se je sicer po smrti Elizabete II. leta 2022 lotil temeljite preureditve financ kraljeve družine.