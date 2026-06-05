Petek, 5. 6. 2026, 10.56
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Nekdanjega princa Andrewa ujeli z veliko modrico na obrazu
Brata angleškega kralja so paparaci ujeli med vožnjo v bližini njegovega doma, na fotografijah pa je jasno vidna velika modrica na njegovem obrazu.
Nekdanji princ Andrew se v zadnjem času le redko pojavlja v javnosti, paparaci pa nanj redno prežijo pri kraljevem posestvu Sandringham, kjer prebiva. V četrtek jim ga je uspelo fotografirati med vožnjo v bližini njegovega domovanja, na fotografijah pa je vidno, da ima na obrazu veliko modrico.
Uradni viri glede vzroka modrice molčijo, neimenovani vir pa je za Daily Mail izjavil, da "ni nobenega razloga za skrb," a podrobnosti ni razkril.
Nekdanji princ na posestvu Sandringham živi vse od februarja, potem ko ga je kralj Karel zaradi povezav s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom izselil iz rezidence pri gradu Windsor in mu odvzel vse kraljeve nazive.
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