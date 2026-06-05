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Avtor:
N. V.

Petek,
5. 6. 2026,
10.56

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek

Natisni članek
princ Andrew Andrew Mountbatten-Windsor

Petek, 5. 6. 2026, 10.56

13 minut

Nekdanjega princa Andrewa ujeli z veliko modrico na obrazu

Avtor:
N. V.

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Andrew Mountbatten-Windsor | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Brata angleškega kralja so paparaci ujeli med vožnjo v bližini njegovega doma, na fotografijah pa je jasno vidna velika modrica na njegovem obrazu.

Nekdanji princ Andrew se v zadnjem času le redko pojavlja v javnosti, paparaci pa nanj redno prežijo pri kraljevem posestvu Sandringham, kjer prebiva. V četrtek jim ga je uspelo fotografirati med vožnjo v bližini njegovega domovanja, na fotografijah pa je vidno, da ima na obrazu veliko modrico.

Andrew Mountbatten-Windsor | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Uradni viri glede vzroka modrice molčijo, neimenovani vir pa je za Daily Mail izjavil, da "ni nobenega razloga za skrb," a podrobnosti ni razkril.

Nekdanji princ na posestvu Sandringham živi vse od februarja, potem ko ga je kralj Karel zaradi povezav s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom izselil iz rezidence pri gradu Windsor in mu odvzel vse kraljeve nazive.

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