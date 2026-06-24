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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
24. 6. 2026,
15.54

Osveženo pred

25 minut

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Ana Tavčar poletje kopalke vročina morje čoln

Sreda, 24. 6. 2026, 15.54

25 minut

Nekdanja televizijska voditeljica Ana Tavčar s fotografijo z morja pozdravila poletje

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ana Tavčar | Ana Tavčar je sledilce presenetila s poletno fotografijo z morja. | Foto Adrijan Pregelj

Ana Tavčar je sledilce presenetila s poletno fotografijo z morja.

Foto: Adrijan Pregelj

Nekdanja televizijska voditeljica Ana Tavčar, ki je bila dolga leta prepoznaven obraz nacionalne televizije, je z objavo na družbenem omrežju Instagram, v povsem poletni opravi pričakala najtoplejši letni čas na severni polobli.

Dolgoletno voditeljico Ano Tavčar smo lahko na RTV Slovenija v oddaji Dobro jutro spremljali vrsto let, v začetku leta pa se je razgledana voditeljica odločila za spremembo karierne poti. Njena odločitev za menjavo kariere je bila, kot je že pojasnila, načrtovana in dobro premišljena, danes pa deluje na področju luksuznih nepremičnin.

Ob poletnem solsticiju, ki je nastopil 21. junija, ko je dan na severni polobli tudi najdaljši v letu, je s svojimi sledilci na Instagramu delila povsem poletno obarvano fotografijo s palube na plovilu. "Poletni solsticij – ko sonce podaljša svoj obstoj in se moje srce nauči sijati malo dlje," je s skrivnostnim sporočilom Tavčar pričakala poletje.

Poletni solsticij, ki se zgodi dvakrat letno, enkrat na vsaki polobli, je dan z najdaljšim obdobjem dnevne svetlobe in najkrajšo nočjo v letu na tej polobli.

Na fotografiji je, sedeča na premcu čolna, zazrta v modrino morja in ogrnjena v belo haljo ter bel kostim (bele kopalke), poudarila svojo poletno postavo ter uglajeno modno izbiro. Tavčar ne skriva, da je poletje njen priljubljeni letni čas, poleg tega pa zdaj s sledilci, še posebej po odhodu s Televizije Slovenija, še raje deli trenutke svojega prostega časa.

"To delo mi je pisano na kožo," je o svojem delu na novi karierni poti povedala v intervjuju za Ona plus, "delam večinoma od doma, sicer veliko potujem, jem dobro hrano in vidim lepe kraje." Kot je pred meseci razkrila tudi sama, danes dela za nemško-avstrijsko nepremičninsko podjetje Luxus Liegenschaften, kjer je izvršna asistentka direktorja in vodja mednarodnih trgov.

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