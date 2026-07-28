Najbogatejši Evropejec zavrača očitke, da ne zaposluje ljudi s prekomerno telesno težo

Bernard Arnault, najbogatejši človek v Evropi in prvi mož luksuznega imperija LVMH, se je ostro odzval na očitke francoskega časnika Le Monde, da njegovo podjetje domnevno ne zaposluje ljudi s prekomerno telesno težo.

Novinarji časnika Le Monde so po obisku sedeža družbe LVMH v Parizu zapisali, da so zaposleni skoraj brez izjeme mladi, vitki in urejeni. Po njihovih besedah med zaposlenimi niso opazili niti ene osebe s prekomerno telesno težo ali neurejenim videzom.

Bernard Arnault je na to odgovoril z ironičnim opravičilom: "Bralcem se opravičujem za pomanjkanje telesne raznolikosti. O tem bom v ponedeljek govoril z našo menzo." Sicer pa je v odprtem pismu navedbe označil za absurdne in se nanje odzval z veliko mero ironije.

Spor pa se ni ustavil pri videzu zaposlenih. V večdelni preiskavi je Le Monde družino Arnault predstavil kot okolje ostrih rivalstev, primerljivih s priljubljeno televizijsko serijo Nasledstvo. Vsi Arnaultovi otroci namreč zasedajo pomembne vodstvene položaje v skupini LVMH, vendar uradnega naslednika na čelu podjetja še ni.

Bernard z ženo Helene Mercier-Arnault Foto: Reuters

Le Monde: družino Arnault pretresajo rivalstva in spori

Časnik je poročal tudi o domnevnih napetostih med Arnaultovo ženo Helene Mercier-Arnault in njegovim zetom Xavierjem Nielom, milijarderjem iz telekomunikacijske industrije, ki je hkrati član upravnega odbora časnika Le Monde.

Arnault je takšno predstavo svoje družine zavrnil. "Mojo družino s petimi močnimi osebnostmi sta novinarki spremenili v italijansko opero," je zapisal.

Dodal je še: "Pri Arnaultovih se očitno ne pogovarjamo, ampak kuhamo zarote. Ne razpravljamo, ampak tekmujemo. Kar bi bila v običajni družini nedelja, je pri nas po njihovem mnenju spletka."

"Arnault je ljubitelj umetnosti in davčnih olajšav"

V članku Le Monda so Arnaulta opisali tudi kot "ljubitelja umetnosti in davčnih olajšav". Trenutno se namreč sooča s sporom glede približno 23 milijonov evrov davčnih obveznosti, v preteklosti pa je javno kritiziral predloge za uvedbo davka na premoženje.

LVMH je po tržni vrednosti največje podjetje v Franciji in združuje številne najbolj prestižne svetovne blagovne znamke, med njimi Louis Vuitton, Moët Hennessy, Christian Dior, Tiffany & Co. in Bulgari. Premoženje 77-letnega Bernarda Arnaulta je po ocenah Bloomberga vredno približno 139 milijard evrov.

Foto: Reuters

Nezaželene naj bi bile tudi kravate znamke Hermès

Novinarji so obudili tudi zgodbo o dolgoletnem rivalstvu med LVMH in luksuzno hišo Hermès. Arnault je leta 2010 poskušal prevzeti podjetje, kar je sprožilo večletni korporativni spor, v Franciji znan kot "vojna torbic".

Po navedbah časnika obiskovalci njegove pisarne menda niso smeli nositi kravat znamke Hermès. Trdili so celo, da bi jim sodelavci pred vstopom ponudili drugo kravato.

Arnault se je tudi tem očitkom odzval s humorjem: "Kravat jim ne odvzamemo. Lahko jih obdržijo. Le ponudimo jim drugo, nekoliko bolj diskretno, ki jo lahko nosijo med vožnjo z dvigalom. To je zgolj vprašanje bontona." Ob tem je v šaljivem tonu dodal: "Naj vam zaupam skrivnost – tudi sam jih imam več."

Kljub kritikam ostaja zvest bralec časnika

Arnault je v pismu namignil, da so ga strožje obravnavali kot družino Wertheimer, lastnico konkurenčne modne hiše Chanel, čeprav je z novinarjema bistveno bolj sodeloval. "Sumim, da sta kaznovala prav transparentnost. Naj bo to lekcija za vajine naslednje sogovornike," je zapisal.

Kljub ostrim kritikam pa ni napovedal prekinitve naročnine na časnik. Nasprotno, sklenil je z novo dozo humorja: "Brez skrbi, ostajam naročnik Le Monda. Njihove križanke so namreč odlične."