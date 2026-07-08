Na Tajskem tragično in nepričakovano umrl 31-letni vplivnež

Ameriški spletni ustvarjalec in vplivnež Connor Murphy, ki je zaslovel z vsebinami o fitnesu in tako imenovanem looksmaxxingu , je po poročanju tajskih medijev umrl na Tajskem. Star je bil 31 let.

Connor Murphy je na spletu zaslovel predvsem zaradi videoposnetkov, v katerih je prikazoval svojo telesno preobrazbo ter različne načine izboljševanja zunanjega videza. Bil je tako imenovani zvezdnik looksmaxxinga – ta izraz opisuje obsesivno prizadevanje za izboljšanje videza, od telesne vadbe in prehrane do kozmetičnih posegov in drugih sprememb videza.

Tragičen dogodek v bližini luksuzne hiše na Tajskem

Po poročanju tajskega medija Thairath News je Murphy umrl zaradi utopitve v jezeru v provinci Samut Prakan v bližini Bangkoka. Pred smrtjo je bival v najeti luksuzni hiši v okrožju Bang Phli, policijo pa so 7. julija poklicali zaradi prijav, da se je v bližini jezera vedel nenavadno.

Priče so povedale, da sta bila njegov videz in vedenje skrb vzbujujoča. Po njihovih navedbah naj bi se valjal po cesti, izvajal kretnje, podobne molitvi, in domačine prosil za prevoz, nato pa stekel v jezero.

Reševalci so njegovo telo našli pod gladino

Očividci so povedali, da je Murphy v vodi kmalu začel kazati znake izčrpanosti, nato pa izginil pod gladino. Ker je bilo jezero globoko približno deset metrov, so prisotni poklicali pomoč in se niso sami podali v reševanje. Potapljači so po približno 30 minutah iskanja njegovo telo našli okoli 20 metrov od obale.

Preiskava vzroka smrti še poteka

Policija je skupaj s forenzičnimi strokovnjaki opravila prve preglede, s katerimi so na njegovem telesu našli poškodbe, ki so bile skladne z morebitnim valjanjem po cesti.

Policisti bodo zdaj opravili podrobno obdukcijo, vključno s toksikološkimi preiskavami, ki naj bi pokazale natančen vzrok smrti. Oblasti pa medtem še naprej zbirajo dokaze, o dogodku pa je bil obveščen tudi ameriški konzulat na Tajskem.

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