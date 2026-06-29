Mlada vzpenjajoča hrvaška zvezda Jakov Jozinović in bosanska pevka Džejla Ramović sta v zvezi, je prvi poročal srbski Kurir. Skrivno zvezo je na omrežju Instagram z objavo, ki jo je skoraj takoj zatem izbrisal, potrdil kar pevec sam, saj je bilo iz nje razvidno, da na jahti sredi morja poljublja nekaj let starejšo stanovsko kolegico.

Hrvaški pevec Jakov Jozinović svoje zveze z nekaj let starejšo pevko očitno ni mogel več zadrževati le zase in je na Instagram profilu svojim sledilcem vrgel "bombico" v obliki Instagram zgodbe, ki jo je že čez nekaj minut izbrisal. A njegovi največji oboževalci so iz posnetka takoj opazili, da je na palubi jahte sredi morja poljubljal priljubljeno pevko bošnjaških korenin, 24-letno Džejlo Ramović.

Jozinović, ki na območju nekdanje skupne države karte za svoje koncerte prodaja kot za šalo, je imel pred kratkim v beograjskem Sava Centru kar deset koncertov, na enem izmed nastopov pa je bila njegova gostja na odru tudi pevka Ramović. O njunem skupnem nastopu se je govorilo še več dni, spet drugi pa so omenjali neverjeno kemijo med mladima pevcema.

"Med bivanjem tam in vajami smo čutili to čudovito energijo. Po koncertu, preden je postal tako viralen, smo se počutili zelo dobro. Zaradi čudovitih čustev med nami tremi je bil nastop všeč tudi drugim," je takrat po poročanju Kurirja poudarila priljubljena pevka.

Kot je dodala za medije sicer zadržana pevka, je "ena tistih ljudi, ki si nikoli ne ogledajo ničesar o sebi, intervjujev in ne nastopov, ničesar ne pregledujem kasneje," a si je skupni posnetek petja zaljubljeno ogledala desetkrat, je priznala mlada zvezdnica.

Leta 2002 rojena Džejla Ramović je sicer zaslovela kot zmagovalka prve sezone srbskega talent šova Neki Novi Klinci, leta 2019 pa je tudi zmagala v 13. sezoni glasbenega tekmovanja Zvezde Granda. 20-letni Jozinović, ki je v zadnjem letu podrl neverjetne rekorde tako po številnih prodanih kartah in koncertov na velikih prizoriščih in izvedel tudi neverjetnih desetih koncertov v Savi Center ter dvakrat razprodal tudi ljubljanske Stožice in zagrebško Areno, je pred dvema tednoma tudi izdal svoj prvi album Ja za čuda letim.