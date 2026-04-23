Miša Molk se je s hčerko Ulo Furlan spomnila na pokojnega Silvana, ki je umrl pred 21 leti. Silvan je bil partner Miše in oče Ule, ob obletnici pa je Molk zapisala: "Z Ulo sva tudi včeraj mislili nate in bili s teboj v nastajajočem dokumentarcu." Ula pa je v svojem zapisu poudarila, da očeta pogreša vsak dan: "Čisto vsak dan isto."

"Dragi in spoštovani Silvan. Mineva 21 let, odkar te ni. O, si, si! Pa še kako si navzoč! Slike tečejo naprej. Kinoteka živi, vstopnice za Kinodvor so pogosto razprodane," je ob spominskih fotografijah na nekdanjega partnerja in Ulinega očeta zapisala nekdanja televizijska voditeljica, urednica in novinarka Miša Molk.

"O, še kako si z nami. In boš ostal"

Nadaljevala je s čustvenim zapisom: "Hvala ti! Za veliko spoznanj, za radoveden pogled in druženje. Za bližino, ko v temnem prostoru občinstvo skupaj zajame dih. Z Ulo sva tudi včeraj mislili nate in bili s teboj v nastajajočem dokumentarcu. O tebi. O tvojem ustvarjalnem etosu in pripadnosti družini in delu. O, še kako si z nami. In boš ostal," je še pokojnemu Silvanu, svojemu nekdanjemu partnerju in očetu njune hčerke Ule Furlan v spomin na 21. obletnico smrti zapisala Molk.

22. aprila je bila 21. obletnica smrti Silvana Furlana, scenarista, filmskega teoretika, direktorja Slovenske kinoteke in ustanovitelja Kinodvora. Silvan je bil tudi partner televizijke Miše Molk, skupaj sta imela enega otroka, hčerko Ulo Furlan.

Ula Furlan: Pogrešam te, Tatko moj. Čisto vsak dan isto.

Na družbenih omrežjih se je oglasila tudi Furlan in zapisala: "Danes je ena tistih obletnic, ki jih tudi po drugem desetletju - ne bi preštevala. A je bil z njo in zaradi nje tvoj dan. Bili sva zate. Bili sva s tabo. Bili sva pri tebi. Zato, da se, če ne drugače, spet srečamo v enih tistih dimenzij in prostorov, ki si jih ljubil najbolj. Na filmskem platnu. Jaz te že danes in jutri in vsak dan najmanj stokrat poljubljam gor v nebo. Kmalu pa te objameva in se objamemo. V vsej veličini. V večnem zapisu na filmski trak. Kjer sem se – za zgodovine in prihodnosti najinih spominov – že danes spet s tabo držala za roke. Pogrešam te, Tatko moj. Čisto vsak dan isto," je zapisala Furlan.

Pustil je neizbrisen pečat kot snovalec kulturne politike na področju filma

Nekdanjemu direktorju Slovenske kinoteke Silvanu Furlanu pa so se poklonili z zapisom ob 21. obletnici smrti tudi v Slovenski kinoteki: "Njegova požrtvovalna ljubezen do filma je zaobjemala praktično vse razsežnosti ukvarjanja s tem medijem – od pisne refleksije do ustvarjanja, od izobraževanja do promocije, od organiziranja do arhiviranja – predvsem pa je pustil neizbrisen pečat kot snovalec kulturne politike na področju filma v času po osamosvojitvi Slovenije. Predstavljal je tudi ključno energijo za vznik Slovenske kinoteke, ki letos praznuje tridesetletnico obstoja in ki jo je vodil vse do svoje prezgodnje smrti," so zapisali.