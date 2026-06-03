Priljubljena britanska igralka je iskreno spregovorila o izkušnji materinstva po tem, ko je z možem, sinom slavnega pevca, lani poleti posvojila hčerko.

Ko sta Millie Bobby Brown in njen mož Jake Bongiovi, sicer sin slavnega glasbenika Jona Bon Jovija, avgusta lani oznanila, da sta postala starša, sta s tem vzbudila veliko pozornosti. A ne toliko zaradi posvojitve, temveč zaradi svoje mladosti; Millie šteje 22 let, Jake pa 24.

Že njuna poroka maja 2024 je marsikoga presenetila prav zaradi tega, kako mlada sta stopila v zakon, po posvojitvi, dobro leto kasneje, pa je zanimanje javnosti postalo še toliko večje, saj sta v razmeroma kratkem času prestala dve veliki življenjski prelomnici.

Nekaj podrobnosti o tem je zdaj delila igralka sama, ki je v novem Unicefovem videu iskreno spregovorila o izkušnji materinstva. V videu, ki je del serije My Parenting Journey, je priznala, da jo je materinstvo presenetilo na načine, ki jih ni pričakovala, in da je materinska ljubezen nekaj, na kar te nihče ne more zares pripraviti.

"Ne razumem, kako se lahko v srcu zgodi nekaj tako močnega"

Med drugim je dejala, da sta jo po posvojitvi hčerke najbolj presenetila čustvena intenzivnost in dejstvo, da se lahko v njenem srcu vzbudi toliko ljubezni: "Ljudje pravijo, da imajo radi svoje otroke. Ne razumem, kako se lahko v srcu zgodi nekaj tako močnega. Ne vem, kako je lahko ta občutek tako preplavljajoč. To je preprosto nepredstavljivo."

V videu je odkrito spregovorila tudi o negotovostih, ki jih doživlja kot nova mama. Pogosto se, kot pravi, sprašuje, ali je vedenje njenega otroka normalno, zato se v dvomih obrne na svojo mamo. Če nje ne more priklicati, pa ji pomaga tašča, ki ji prav tako daje občutek varnosti in podpore.

Dodala je, da ji veliko pomeni, da ima okoli sebe ljudi, ki jo pomirijo in ji pomagajo pri vsakodnevnih starševskih dilemah.

Njena filozofija starševstva: živeti iz dneva v dan

Ob tem je še razkrila, da ima z možem preprost, vendar učinkovit pristop k starševstvu. Kot pravi, si pogosto rečeta: "Danes je danes, jutri bo jutri, in zdaj gremo spat. Vse jemljemo iz dneva v dan."

Ta misel jima pomaga ohranjati mirnost v novem življenjskem ritmu, ki ga prinaša skrb za majhnega otroka.

Zvezdnica je poudarila, da ji je materinstvo popolnoma spremenilo prioritete. Zdaj je njeno vodilo to, da hčerko uči samozavesti, enakosti in prepričanja, da lahko doseže vse. Kot pravi, želi, da odrašča v svetu, kjer ženske podpirajo ženske in kjer dekleta ne sprejmejo manj, kot si zaslužijo. "Nočem, da se sprijazni z manj, kot si zasluži," je poudarila.

Nedavno pa je v intervjuju za britansko izdajo revije Vogue dejala še, da je materinstvo zanjo "čudovito potovanje", polno smeha, objemov in nove perspektive, kjer so "majhne stvari v življenju postale največje".