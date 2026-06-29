Miki Vlahovič z ženo praznuje okroglo obletnico poroke

Glasbenik Miki Vlahovič z ženo Petro praznuje okroglo, 30. obletnico poroke, ki jo je zaznamoval tudi z objavo na družbenih omrežjih.

"Draga moja najdražja Petra Vlahovič, hvala ti za čudovitih prvih 30 let, ki so minila, kot bi švignil, ter hvala ti za dva čudovita otroka, ki si ju tako lepo vzgojila," se je ženi Petri ob 30. obletnici poroke na Facebooku poklonil glasbenik Miki Vlahovič in v objavi na Instagramu dodal: "Na današnji dan se je začela moja najlepša življenjska zgodba, ki že traja in traja kar 30 čudovitih let. Dodal bi le, naj kar traja in traja še dolgo naprej." Ob čustveni ljubezenski objavi je delil tudi poročno fotografijo izpred tridesetih let.

Ob tem je Miki Vlahovič čestital tudi otrokoma, sinu Marku in hčerki Tii, ki sta se s partnerjema poročila na isti dan, torej 29. junija.

Ob začetku leta je Miki Vlahovič predstavil osveženo in na novo posneto različico skladbe Ali boš še verjela, ki jo je pred tremi desetletji občinstvu prvič predstavil še kot član skupine Victory. "Začutil sem, da si pesem zasluži novo življenje. Novo zvočno podobo – takšno, kot je danes najina ljubezen: zrela, topla, a še vedno živa," je ob izidu nove različice povedal glasbenik in dodal, kaj je želel z njo sporočiti. "Govori o vsem, kar sva skupaj zgradila, in o tem, da sva po 30 letih še vedno skupaj," je še poudaril.

Ljubezenski začetki zakoncev Mikija in Petre Vlahovič so bili skoraj filmski, sta razkrila v Siolovem Spotkastu. Ko sta se srečala na snemanju videospota skupine Peter Pan, je bila Petra v zvezi z Mikijevim prijateljem. Iskrica je preskočila nepričakovano, a močno. Petra je želela stvari izpeljati pošteno – najprej je končala takratno zvezo in partnerju iskreno povedala, da so čustva do Mikija premočna.