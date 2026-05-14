Melania Trump v redkem intervjuju razkrila: Moja mama je Barronu približala slovenske korenine

Ameriška prva dama je v redkem osebnem intervjuju spregovorila o svoji pokojni materi Amaliji Knavs, odnosu s sinom Barronom in o tem, kako je v družini ohranjala slovenske korenine tudi po selitvi v ZDA. Prva dama ZDA, ki sicer zelo redko govori o zasebnem življenju, je ob materinskem dnevu razkrila številne intimne podrobnosti o družini, odraščanju sina in vplivu, ki ga je na njeno življenje imela njena mati.

Melania Trump je za ameriški časnik USA Today spregovorila o svoji pokojni mami Amaliji Knavs, ki je umrla januarja 2024. Rdeča nit intervjuja je bilo materinstvo in materinski dan, ki ga v ZDA praznujejo 10. maja.

Med drugim je povedala, da je njena mama igrala ključno vlogo pri vzgoji Barrona in mu pomagala ohranjati stik s slovenskimi koreninami, čeprav je odraščal v New Yorku. "Poskrbela je, da je Barron čutil močno povezanost s Slovenijo. Z njim je delila knjige in zgodbe iz našega otroštva ter pripravljala tradicionalne slovenske jedi," je dejala.

Amalija in Viktor Knavs sta po rojstvu vnuka veliko časa preživela v ZDA, da bi bila blizu svojemu edinemu vnuku. Barron, danes star 20 let, je po navedbah Melanie s starimi starši že od malih nog govoril slovensko.

Njuna povezanost je bila po njenih besedah "čarobna". "Ko je bil Barron majhen, sta se skupaj igrala, brala knjige in se veliko smejala. Rada sem opazovala njuno veselje in spomine, ki sta jih ustvarjala skupaj," je povedala.

Melania s sinom Barronom Foto: Guliverimage

O materi in spominih na otroštvo v Sloveniji

V intervjuju je ameriška prav dama dejala tudi, da je njena mama v Sevnici ustvarjala otroška oblačila in da ji je prav ona privzgojila ljubezen do mode, ustvarjalnosti in natančnosti. Ob tem je razkrila, da je že pri šestih letih prvič stopila na modno brv v oblačilih, ki jih je oblikovala njena mama.

"Njena strast do oblikovanja in neverjetna pozornost do podrobnosti sta me navdihnili. Naučila me je, da moda ni samo slog, ampak tudi način povezovanja ljudi in izražanja ustvarjalnosti," je razložila.

Melania se je dotaknila tudi praznovanja materinskega dne v Sloveniji in pojasnila, da so v času njenega otroštva materinski dan povezovali predvsem z 8. marcem, mednarodnim dnevom žensk. Spomnila se je tudi posebne slike, ki jo je kot deklica naslikala za svojo mamo: "Skrbno jo je hranila skupaj z mojimi drugimi izdelki in mi s tem pokazala moč ljubezni, podpore in družinske dediščine," je zapisala.

A rare photo of baby Barron, First Lady Melania Trump, and her parents, Amalija and Viktor Knavs, captures a precious family moment. Featured in Melania’s new book, "MELANIA," this heartwarming memory highlights their close bond.



Njen nasvet mladim mamam

V intervjuju je Melania nekaj misli namenila tudi mladim materam. Poudarila je, da je pri vzgoji najpomembneje otrokom zagotoviti ljubezen, podporo in odprto komunikacijo.

Ob tem je dodala, da otroci niso le podaljšek svojih staršev, temveč samostojne in edinstvene osebnosti. Starše je spodbudila, naj jih opogumljajo pri sledenju lastnim strastem, spoštujejo njihove odločitve ter jim omogočijo dovolj svobode, da lahko najdejo svojo življenjsko pot.

Časnik je omenil tudi, da je Melania prva naturalizirana državljanka Združenih držav Amerike v vlogi prve dame. Ameriško državljanstvo je pridobila leta 2006, istega leta, ko se je rodil njen sin Barron.

