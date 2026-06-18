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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
18. 6. 2026,
11.17

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek
Martin Strel ločitev žena plavanje zakon

Četrtek, 18. 6. 2026, 11.17

11 minut

Martin Strel se ločuje: Rekla mi je, da ne želi več biti moja žena

Avtor:
A. P. K.

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Maya Peron; Martin Strel, ultramaratonski plavalec | Maratonski plavalec in večkratni svetovni rekorder v plavanju na dolgih progah Martin Strel ter njegova žena Maya Peron sta se ločila. | Foto Mediaspeed

Maratonski plavalec in večkratni svetovni rekorder v plavanju na dolgih progah Martin Strel ter njegova žena Maya Peron sta se ločila.

Foto: Mediaspeed

Ultramaratonski plavalec Martin Strel je za portal Žurnal razkril, da je v postopku ločitve od svoje žene Maye Peron, s katero sta se poročila leta 2024.

Ultramaratonski plavalec Martin Strel, ki se je z Mayo Peron poročil januarja leta 2024, je za Žurnal24 povedal, da se z ženo ločujeta, saj mu je pred dvema tednoma priznala, da želi ločitev. "Rekla mi je, da ne želi več biti moja žena," je za omenjeni portal povedal danes 71-letni Strel.

Strel: Nimam pojma, kje je tu logika

A njuna ločitev naj ne bi bila kot vsaka druga običajna ločitev, saj je Strel pojasnil, da se je njegova žena odločila, da zakon končata, ne pa nujno tudi odnosa. Kot je priznal za portal, sam te logike ne razume. Povedal je: "Maya je rekla, da lahko ostaneva skupaj, le poročena ne želi več biti z mano. Nimam pojma, kje je tu logika, ampak ja … Tako je rekla, tako se je odločila," je pojasnil.

Kot je še povedal slovenski ultramaratonski plavalec, odnos zakoncev, čeprav sta bila skupaj osem let in bila od tega poročena skoraj dve leti in pol, ni bil povsem običajen, saj nikoli nista zares živela skupaj. "Jaz sem živel posebej, ona posebej. Vsak je imel svojo hišo. Bila pa sva narazen le tri minute, tako da bi šel lahko k njej tudi v copatah. Tako sva živela ves čas, tudi po poroki," je še pojasnil.

Novi plavalni podvigi v Romuniji

Kmalu se Strel odpravlja tudi v Romunijo, kjer se bo preizkušal v novih plavalnih podvigih, a še ne ve, ali ga bo na poti spremljala tudi njegova nekdanja žena, s katero po njegovih besedah pred uradno ločitvijo sploh nista bila v stiku. "Kako bo šlo naprej, ne vem. Kmalu naj bi šla skupaj v Romunijo, kjer bom plaval. Ampak če bo takšna, kot je bila zadnje mesece, bom verjetno prekinil z njo. Takšne je ne maram. Bila je zelo ignorantska," je še povedal Strel, ki s Peron nima otrok.

Pred zakonom s Peron je bil Strel s prvo ženo poročen 27 let.

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