Sin norveške princese obsojen na štiri leta zapora zaradi posilstva

Marius Borg Høiby, sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit, je bil na sodišču v Oslu obsojen na štiri leta zaporne kazni. Devetindvajsetletnik je bil spoznan za krivega dveh posilstev, nasilja v družini in več drugih kaznivih dejanj, medtem ko je bil dveh obtožb posilstva oproščen.

Tožilci so za Mariusa Borga Høibyja zahtevali sedem let in sedem mesecev zapora, vendar je sodišče izreklo nižjo kazen. Høiby je najhujše obtožbe ves čas zanikal, nekatere manj resne očitke pa priznal. Zoper sodbo se lahko še pritoži.

Sojenje pretreslo Norveško

Sedemtedensko sojenje je pritegnilo veliko pozornosti norveške javnosti. Med postopkom so bili predstavljeni dokazi o njegovih težavah z odvisnostjo od drog, zasebni videoposnetki spolnih odnosov in več kot 800 elektronskih sporočil.

Primer je odmeval tudi zaradi povezave z norveško kraljevo družino, ki v javnosti tradicionalno uživa velik ugled. Po mnenju političnega analitika Ketila Raknesa je prav kontrast med idealizirano podobo kraljeve družine in obtožbami proti Høibyju povzročil veliko zanimanje javnosti.

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Primer vplival na priljubljenost monarhije

Sojenje je sovpadalo z drugim občutljivim vprašanjem za kraljevo družino. Prestolonaslednica Mette-Marit se je namreč letos javno opravičila zaradi stikov z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom po njegovi obsodbi leta 2008.

Raziskave javnega mnenja so med sojenjem pokazale opazen padec podpore monarhiji. Februarja je ohranitev monarhije podpiralo le še 60 odstotkov Norvežanov, kar je najmanjši izmerjeni delež do zdaj. Do maja se je podpora sicer delno obnovila in znova dosegla 64 odstotkov.

"Za kraljevo družino je bila to popolna kriza, saj sta hkrati potekali dve veliki aferi," je ocenil Raknes.

Mette-Marit Foto: Guliverimage

Huda zdravstvena bitka prestolonaslednice

Razglasitev sodbe je potekala v posebej težkem obdobju za Mette-Marit. Norveški dvor je pred kratkim potrdil, da je bila uvrščena na nacionalni seznam za presaditev pljuč zaradi napredovane pljučne fibroze.

Bolezen ji vse bolj otežuje dihanje, zdravniki pa opozarjajo, da bo brez presaditve njeno zdravstveno stanje hitro pešalo. Po ocenah analitikov je prav njena bolezen nekoliko spremenila ton javne razprave o primeru.

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