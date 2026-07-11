Manekenka umrla po padcu s stolpnice v Dubaju

Brazilska spletna vplivnica Kauana Bilhar je umrla po padcu z nebotičnika v Dubaju. Okoliščine njene smrti še preiskujejo, njena mati pa je javnost pozvala, naj ne širi nepreverjenih informacij.

Brazilska manekenka in spletna vplivnica Kauana Bilhar je v torek umrla po padcu z balkona stanovanja v 27. nadstropju stolpnice v Dubaju v Združenih arabskih emiratih, poročajo tuji mediji.

Natančne okoliščine dogodka še niso pojasnjene. Lokalne oblasti preiskujejo, ali je šlo za nesrečo, namerno dejanje ali morebitno kaznivo dejanje. Uradnih ugotovitev dubajske policije doslej še niso objavili.

Sedemindvajsetletna Bilharjeva naj bi v Združenih arabskih emiratih živela približno dve leti. V času dogodka je bila v stanovanju tudi njena partnerica Barbara Abrantes, vendar preiskovalci podrobnosti njenega pričanja niso javno predstavili.

Mati odpotovala v Dubaj

Smrt vplivnice je na družbenih omrežjih potrdila njena mati Darla Bilhar, ki je po dogodku odpotovala v Dubaj. Tam spremlja preiskavo in ureja postopke za prevoz hčerinih posmrtnih ostankov v Brazilijo.

Brazilsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da primer spremlja prek veleposlaništva v Abu Dabiju. Družini je ponudilo konzularno pomoč, drugih podrobnosti pa zaradi varovanja zasebnosti ni razkrilo.

Po smrti mlade Brazilke so se na družbenih omrežjih pojavile številne govorice in ugibanja. Njena mati je zato pozvala k spoštovanju in opozorila, da se o hčerini smrti širijo zgodbe ljudi, ki ne poznajo dejstev.

"Nobena mati ne bi smela pokopati svoje hčere in se hkrati med žalovanjem boriti za čast nekoga, ki ga ni več," je po poročanju brazilskega portala UOL sporočila Darla Bilhar. Javnost je prosila za empatijo in spoštovanje spomina na svojo hčer.

Na Instagramu ji je sledilo več kot 22 tisoč ljudi

Kauana Bilhar je imela na Instagramu več kot 22 tisoč sledilcev. Objavljala je predvsem fotografije in posnetke s potovanj ter vsebine o modi in življenju v Dubaju. Med drugim je delila utrinke iz Francije, Grčije, Italije, Švice in z Maldivov.

V eni od zadnjih objav je predstavila novega mačka, ki ga je dobila konec junija. Pred smrtjo je na družbenih omrežjih objavila tudi posnetke, povezane z zaroko s partnerico.