Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sobota,
11. 7. 2026,
11.30

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61

Natisni članek

Natisni članek
Dubaj vplivnica smrt policija stolpnica

Sobota, 11. 7. 2026, 11.30

1 ura, 7 minut

Manekenka umrla po padcu s stolpnice v Dubaju

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61
Burdž Kalifa, Dubaj | Fotografija je simbolična | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična

Foto: Guliverimage

Brazilska spletna vplivnica Kauana Bilhar je umrla po padcu z nebotičnika v Dubaju. Okoliščine njene smrti še preiskujejo, njena mati pa je javnost pozvala, naj ne širi nepreverjenih informacij.

Brazilska manekenka in spletna vplivnica Kauana Bilhar je v torek umrla po padcu z balkona stanovanja v 27. nadstropju stolpnice v Dubaju v Združenih arabskih emiratih, poročajo tuji mediji.

Natančne okoliščine dogodka še niso pojasnjene. Lokalne oblasti preiskujejo, ali je šlo za nesrečo, namerno dejanje ali morebitno kaznivo dejanje. Uradnih ugotovitev dubajske policije doslej še niso objavili.

Sedemindvajsetletna Bilharjeva naj bi v Združenih arabskih emiratih živela približno dve leti. V času dogodka je bila v stanovanju tudi njena partnerica Barbara Abrantes, vendar preiskovalci podrobnosti njenega pričanja niso javno predstavili.

Mati odpotovala v Dubaj

Smrt vplivnice je na družbenih omrežjih potrdila njena mati Darla Bilhar, ki je po dogodku odpotovala v Dubaj. Tam spremlja preiskavo in ureja postopke za prevoz hčerinih posmrtnih ostankov v Brazilijo.

Brazilsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da primer spremlja prek veleposlaništva v Abu Dabiju. Družini je ponudilo konzularno pomoč, drugih podrobnosti pa zaradi varovanja zasebnosti ni razkrilo.

Po smrti mlade Brazilke so se na družbenih omrežjih pojavile številne govorice in ugibanja. Njena mati je zato pozvala k spoštovanju in opozorila, da se o hčerini smrti širijo zgodbe ljudi, ki ne poznajo dejstev.

"Nobena mati ne bi smela pokopati svoje hčere in se hkrati med žalovanjem boriti za čast nekoga, ki ga ni več," je po poročanju brazilskega portala UOL sporočila Darla Bilhar. Javnost je prosila za empatijo in spoštovanje spomina na svojo hčer.

Na Instagramu ji je sledilo več kot 22 tisoč ljudi

Kauana Bilhar je imela na Instagramu več kot 22 tisoč sledilcev. Objavljala je predvsem fotografije in posnetke s potovanj ter vsebine o modi in življenju v Dubaju. Med drugim je delila utrinke iz Francije, Grčije, Italije, Švice in z Maldivov.

V eni od zadnjih objav je predstavila novega mačka, ki ga je dobila konec junija. Pred smrtjo je na družbenih omrežjih objavila tudi posnetke, povezane z zaroko s partnerico.

Dubaj vplivnica smrt policija stolpnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.