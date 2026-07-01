Potem ko so srbski in hrvaški mediji poročali o zvezi mladega hrvaškega zvezdnika Jakova Jozinovića in lepe bosanske pevke Džejle Ramović, se je na spletu razvnela burna razprava o tem, da je bil nekdanji fant pevke prav frontman slovenske skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin. Dodatno olje na ogenj je prilil tudi spletni vplivnež Aleksandar Repić, ki trdi, da sta bila slovenski pevec in pevka bosanskih korenin par leto in pol, delil pa je tudi fotografijo zdaj že nekdanjega para. Prav Cvjetićanin naj bi Jozinoviću pomagal pri glasbenem ustvarjanju, skupaj pa sta tudi nastopila v Ljubljani ter prijateljevala.

Mladi hrvaški zvezdnik Jakov Jozinović je nedavno objavil video, na katerem domnevno poljublja štiri leta starejšo bosansko pevko Džejlo Ramović, ter svojim sledilcem vrgel "bombico" v obliki Instagram zgodbe, ki jo je že čez nekaj minut izbrisal. Njegovi največji oboževalci so iz posnetka takoj ugotovili, da na palubi jahte sredi morja poljublja priljubljeno pevko bošnjaških korenin, 24-letno Džejlo Ramović, njuno domnevno zvezo pa je z gotovostjo napovedal tudi srbski medij Kurir.

Jozinovićevo početje za Repića mimo vseh kodeksov

Kmalu po objavi posnetka pa se je oglasil tudi slovenski vplivnež Aleksandar Repić, ki trdi, da pevca skupine Joker Out Bojana Cvjetićanina pozna že več kot deset let, ga opisal kot "ekstra fanta" ter dodal, da ga "ljubezenska afera oz. trikotnik" ni presenetila. "Ta ljubezenska afera me niti malo ni presenetila. Najmanj me je presenetila poteza Jakova, ki mi je vedno deloval kot lisica, ki preračuna vsako potezo. Družiš se z Bojanom, potem pa mu na skrivaj osvajaš dekle. To je mimo vseh kodeksov," je med drugim v svojih Instagram zgodbah razkril Repić in vsemu skupaj pokazal tudi fotografijo Cvjetićanina in pevke Ramović iz studia, ki naj bi bila, čeprav to javnosti do zdaj ni bilo znano, pred tem par približno leto in pol.

"Veliko ljudi ne ve, da sta bila z Džejlo leto in pol skupaj. V tem času se je Jakov z Bojanom družil, skupaj sta ustvarjala glasbo in mu je pomagal pri pesmih," je v posnetkih povedal Repić. Dodal je, da mlademu hrvaškemu pevcu privošči njegov nenaden in velik uspeh, a da ga pri tovrstnih ljudeh moti dvoličnost: "Ne maram ljudi, ki so pripravljeni prijateljevati s tabo, delati s tabo, hoditi k tebi domov, medtem pa ti osvajajo dekle," je zapisal.

Pevec Joker Out Bojan Cvjetićanin je bil med drugim tudi glasbeni gost na Jozinovićevem velikem koncertu v Stožicah, za Slovenske novice pa je Repić povedal, da je bila Džejla "celo na zadnjem koncertu Joker Out na Kardeljevi ploščadi skupaj z mamo in sestrami ter spuščala solze. Nekaj dni zatem pa (je že bila) na čolnu z Jakovom".

Preteklega razmerja Cvjetićanin in Ramović nikoli nista javno razkrila niti o njem nikoli govorila, čeprav so se na družbenih omrežjih pojavile fotografije s praznovanja diplome pevke Ramović, na katerih je bil tudi Cvjetićanin v družbi njene družine, zato so mnogi domnevali, da sta pevca v resni zvezi. Sta pa slovenski pevec in pevka bosanskih korenin skupaj sodelovala pri njenem videospotu, ki ga je Cvjetićanin v celoti režiral in zanj tudi napisal scenarij.

Domnevno novo zvezo Džejle je komentiral tudi njen oče

Za srbski portal Hypetv se je oglasil oče bosanske pevke Džejle Sinan Ramović, ki se je na vprašanje o posnetku, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, na katerem naj bi bila njegova hči in hrvaški pevec Jakov, odzval s kratkim sporočilom: "Lep pozdrav, kakšen komentar dati na noro pisanje kvazi novinarjev, vsa čast izjemam," je bil jasen v odgovoru.

Posnetek na omrežju Instagram, ki je bil kmalu po objavi izbrisan, a je bil povod za številne govorice o svežem razmerju med Jozinovićem in Ramović:

Cvjetićanin ubral logično potezo: na Instagramu je odsledil oba

Številni uporabniki omrežja X, na katerem je bila večkrat deljena že izbrisana Jozinovićeva zgodba z jahte, trdijo, da je razkritje o novi zvezi hrvaške mlade zvezde Jozinovića in bosanske pevke Ramović tudi razlog, da je Cvjetićanin na družbenih omrežjih prenehal slediti obema pevcema, nekateri oboževalci pa trdijo celo, da ju je na tem družbenem omrežju blokiral. Vsi trije akterji, ki so se nehote znašli v ljubezenskem trikotniku, se na številne govorice niso odzvali.

Oglejte Foto: Instagram/bojan_cvjeticanin

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