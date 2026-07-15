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Avtor:
R. K.

Sreda,
15. 7. 2026,
18.58

Osveženo pred

16 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Sanjski moški Gospodin Savršeni

Sreda, 15. 7. 2026, 18.58

16 minut

Ljubezni je konec: sanjski Petar in Anastasia sta se razšla

Avtor:
R. K.

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Anastasia Kaleb, Petar Rašić | Par je redno delil skupne trenutke na družbenih omrežjih, prav tako sta poudarjala, da je njun odnos vse bolj trden.  | Foto Instagram

Par je redno delil skupne trenutke na družbenih omrežjih, prav tako sta poudarjala, da je njun odnos vse bolj trden. 

Foto: Instagram

Anastasia Kaleb je potrdila, da sta se s Petrom Rašićem, s katerim sta se spoznala in zaljubila v šovu Sanjski moški Hrvaške, razšla.

Potem ko je Anastasia Kaleb izbrisala svoj Instagram profil, Petar Rašić pa je s svojega profila odstranil vse njune skupne fotografije, so govorice o njunem razhodu postale vse glasnejše.

Da je ljubezni konec je po več dneh ugibanj za Net.hr potrdila Anastasia in razkrila, da je bila odločitev za razhod njena. "Iz spoštovanja do najinega odnosa ne bom razkrivala podrobnosti o najinem razhodu. Lahko povem le, da je bila odločitev moja, potem ko je bilo porušeno tisto, kar je po mojem mnenju temelj vsake zveze. Petru želim vse dobro," je sporočila Anastasia.

Anastasia in Petar sta se spoznala v zadnji sezoni šova Sanjski moški Hrvaške (Gospod Savršeni), v kateri je Anastasia osvojila njegovo srce, on pa ji je v velikem finalu podaril zadnjo vrtnico. Njuna ljubezenska zgodba se je nadaljevala tudi po koncu šova. Par je redno delil skupne trenutke na družbenih omrežjih, prav tako sta poudarjala, da je njun odnos vse bolj trden.

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