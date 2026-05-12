Lindsey Vonn v zvezi z 11 let mlajšim kolegom? Opazili so ju skupaj.

Ameriški mediji poročajo o novi smučarski romanci, zaljubljena naj bi bila Lindsey Vonn in Matthieu Bailet.

Po poročanju ameriške revije People sta se alpska smučarja Lindsey Vonn in Matthieu Bailet zapletla v svežo romanco. 41-letno Američanko in 30-letnega Francoza so pretekli teden večkrat opazili v New Yorku, ko sta skupaj nakupovala, se vozila s podzemno železnico in si ogledala muzikal na Broadwayu. "Trenutno se spoznavata," je njuno razmerje za People opisal neimenovani vir.

Govorice je sprožil tudi spogledljiv simbol, s katerim je Lindsey Vonn komentirala seksi fotografijo na Instagramu, na kateri Bailet pozira brez majice.

Zadnje znano razmerje Lindsey Vonn je bilo s podjetnikom Diegom Osoriem, s katerim sta se razšla februarja lani. "Valentinovo bo letos zame nekoliko drugačno," je takrat dejala smučarka, "a imam svoja psa, ki bosta moja spremljevalca za valentinovo."

Pred kratkim pa je za revijo People dejala, da je zanjo težko biti v razmerju z ljudmi, ki niso športniki, saj ne razumejo njenega življenjskega sloga in pritiskov, kakršne je doživljala med letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami, ko se je po vrnitvi na bele strmine hudo poškodovala.

Oglejte si še: