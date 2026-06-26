Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
26. 6. 2026,
12.00

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Lepa afna Lea Filipovič vplivnica materinstvo starševstvo

Petek, 26. 6. 2026, 12.00

1 ura, 9 minut

Lepa Afna je drugič postala mamica

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Lea Filipovič Lepa Afna | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Priljubljena vplivnica Lea Filipovič, ki jo bolje poznamo pod imenom Lepa Afna, je na svojem Instagram profilu na prikupen način sporočila, da se je družinica povečala.

35-letna Lea Filipovič je drugič postala mamica. Čudovito novico je sporočila na svojem Instagram profilu, kjer je objavila prikupno fotografijo svoje hčerke, ki potiska otroški voziček. 

Prvič je Filipovič postala mamica leta 2023, ko sta se skupaj s partnerjem Anžetom Leskovarjem razveselila deklice. Vplivnica druge nosečnosti ni skrivala in je s svojimi sledilci rada delila fotografije z nosečniškim trebuščkom. 

Domen Valič, Tjaša Žibert
Trendi Domen Valič sporočil veselo novico

Lepa afna Lea Filipovič vplivnica materinstvo starševstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.