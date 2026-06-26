Lepa Afna je drugič postala mamica

Priljubljena vplivnica Lea Filipovič, ki jo bolje poznamo pod imenom Lepa Afna, je na svojem Instagram profilu na prikupen način sporočila, da se je družinica povečala.

35-letna Lea Filipovič je drugič postala mamica. Čudovito novico je sporočila na svojem Instagram profilu, kjer je objavila prikupno fotografijo svoje hčerke, ki potiska otroški voziček.

Prvič je Filipovič postala mamica leta 2023, ko sta se skupaj s partnerjem Anžetom Leskovarjem razveselila deklice. Vplivnica druge nosečnosti ni skrivala in je s svojimi sledilci rada delila fotografije z nosečniškim trebuščkom.