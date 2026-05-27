Avtor:
N. V.

Sreda,
27. 5. 2026,
12.56

A Martinez Marcy Walker Santa Barbara

Legendarna Eden iz serije Santa Barbara je v hudi stiski

Eden in Cruz, Santa Barbara | Marcy Walker in A. Martinez kot Eden in Cruz v seriji Santa Barbara | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

"Spoprijema se s finančnimi težavami kot veliko ljudi, ki imajo to nesrečo, da v naši državi potrebujejo zdravniško pomoč," je igralec A. Martinez razkril o nekdanji soigralki iz kultne TV-limonade Santa Barbara.

Se še spomnite ljubezenske zgodbe Eden in Cruza iz TV-limonade Santa Barbara? Igralca Marcy Walker in A. Martinez, ki sta ju upodobila, sta še vedno dobra prijatelja, zdaj pa je on razkril, da se je njegova nekdanja soigralka znašla v stiski.

Marcy Walker in A. Martinez leta 2024 ob 40. obletnici serije Santa Barbara | Foto: Profimedia

Povod za razkritje njenih težav je bil dogodek, ki ga 77-letni Martinez in 64-letna Walker pripravljata v začetku junija. Takrat se nameravata v prenosu v živo pogovarjati o svojih legendarnih likih iz Santa Barbare. Za ogled pogovora je treba plačati sto dolarjev (86 evrov), ta cena pa je naletela na vrsto kritik, češ da je zelo visoka.

Na kritike je v objavi na družbenih omrežjih odgovoril Martinez in pojasnil, čemu takšna cena. "Iz spoštovanja do Marcyjine zasebnosti do zdaj nisem govoril o razlogih za to ceno. Gre za to, da je bolna in se trudi ozdraveti, v tem procesu pa se spoprijema s finančnimi težavami kot veliko ljudi, ki imajo to nesrečo, da v naši državi potrebujejo zdravniško pomoč," je povedal in dodal, da načrtuje tudi zbiranje sredstev za nekdanjo soigralko prek platforme za množično financiranje GoFundMe.

Pojasnilo je objavljeno tudi na spletni strani prenosa v živo, ki ga načrtujeta: "Vsi prihodki bodo namenjeni Marcy, da bi pokrili stroške njenega zdravljenja. Skozi leta nam je dala toliko veselja, zdaj pa je čas, da jo podpremo in pokažemo, kakšno moč ima ljubezen oboževalcev."

Podrobnosti bolezni Marcy Walker niso znane. Igralstvo je sicer zapustila leta 2004 in se preselila v Severno Karolino, kjer se je posvetila delu v cerkvi.

