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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
11.09

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek
Sanjski moški Gospodin Savršeni Laura Prgomet

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 11.09

24 minut

Laura iz Sanjskega moškega razbijala po lokalu, končala je v priporu

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Laura Prgomet, Gospodin Savršeni | Foto Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Laura Prgomet, ki je postala prepoznavna po nastopu v resničnostnem šovu Sanjski moški Hrvaške, je v nedeljo zvečer končala v priporu, potem ko so jo prijeli zaradi uničevanja inventarja v gostinskem lokalu v Dubrovniku.

Laura Prgomet, ena najbolj prepoznavnih tekmovalk v lanski sezoni šova Sanjski moški Hrvaške oziroma Gospodin Savršeni, je bila v nedeljo zvečer glavna akterka incidenta v enem od dubrovniških lokalov.

Po poročanju hrvaških medijev so jo dubrovniški policisti prijeli, potem ko je kršila javni red in mir v gostinskem lokalu. Po poročanju lokalnega medija Dubrovački dnevnik je v nedeljo nekaj po 20. uri vstopila v lokal in začela razbijati inventar. Kmalu je na kraj dogodka prispela policija in jo prijela.

"Bila je neprepoznavna," je za medij 24sata dejal eden od njenih prijateljev, ki je bil prisoten med incidentom. Dodal je, da so jo policisti odvedli v pripor na treznjenje.

@lauraprgomet

Prvo pogled u stranu da vidim jel me tko gleda….🤣🤣🤣🤣🤣

♬ original sound - user79603889088

Laura Prgomet si je prepoznavnost zgradila v lanski sezoni šova Sanjski moški Hrvaške, v katerem jo je spoznalo tudi slovensko občinstvo. Bila je med tekmovalkami, ki so s svojim obnašanjem in izjavami najbolj izstopale, in čeprav ni zmagala, je njena priljubljenost po koncu šova še rasla. V zadnjem času se predstavlja predvsem kot spletna vplivnica.

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