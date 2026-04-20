Lado Bizovičar je edini "preživeli" žirant šova Slovenija ima talent

Znana so vsa imena v zasedbi žirije, ki bo odločala v novi sezoni šova Slovenija ima talent. Zadnji v vrsti obrazov, ki so jih razkrili, je Lado Bizovičar – edini, ki je v žiriji sedel že do zdaj.

Po voditeljici Melani Mekicar ter novih žirantih Borutu Pahorju, Alyi in Nuški Drašček so na POP TV razkrili še zadnjega žiranta v novi sezoni šova Slovenija ima talent.

To bo Lado Bizovičar, edini, ki je za žirantsko mizo sedel že do zdaj in se prebil tudi v novo sezono.

Do zdaj so bili ob njem v žiriji šova Ana Klašnja, Marjetka Vovk in Andrej Škufca. V novi sezoni prav tako ne bo več voditelja Petra Polesa.