Ponedeljek, 20. 4. 2026, 9.09
24 minut
Lado Bizovičar je edini "preživeli" žirant šova Slovenija ima talent
Znana so vsa imena v zasedbi žirije, ki bo odločala v novi sezoni šova Slovenija ima talent. Zadnji v vrsti obrazov, ki so jih razkrili, je Lado Bizovičar – edini, ki je v žiriji sedel že do zdaj.
Po voditeljici Melani Mekicar ter novih žirantih Borutu Pahorju, Alyi in Nuški Drašček so na POP TV razkrili še zadnjega žiranta v novi sezoni šova Slovenija ima talent.
To bo Lado Bizovičar, edini, ki je za žirantsko mizo sedel že do zdaj in se prebil tudi v novo sezono.
Do zdaj so bili ob njem v žiriji šova Ana Klašnja, Marjetka Vovk in Andrej Škufca. V novi sezoni prav tako ne bo več voditelja Petra Polesa.