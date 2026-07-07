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Avtor:
N. V.

Torek,
7. 7. 2026,
9.02

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Andrej Velkavrh vremenska napoved pokoj

Torek, 7. 7. 2026, 9.02

6 minut

Konec nekega obdobja: Andrej Velkavrh je še zadnjič vodil Vreme na TV Slovenija

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Andrej Velkavrh | Foto posnetek zaslona/TV Slovenija

Foto: posnetek zaslona/TV Slovenija

V ponedeljek zvečer se je od televizijskih gledalcev po dolgih letih poslovil priljubljeni vremenoslovec Andrej Velkavrh, ki odhaja v pokoj.

Andrej Velkavrh je v ponedeljek zvečer na TV Slovenija še zadnjič vodil Vreme. Gledalcem je po Dnevniku sporočil, da bo v prihodnjih dneh sončno in toplo poletno vreme, nato pa naznanil: "Takole danes zadnjič govori vreme v mojem imenu. Podobno kot vi bom tudi jaz od zdaj naprej le še spremljal vremenske napovedi, ne pa jih več ustvarjal. Lepo bodite."

Pozneje se je od gledalcev poslovil še v vremenski napovedi ob 22. uri, takrat povsem v svojem hudomušnem slogu. Kako, poglejte v videu:

Tako se je Velkavrh po več kot 35 letih poslovil od televizijskih vremenskih napovedi in tudi od dela na agenciji za okolje, saj odhaja v pokoj. Ob tem so ga v televizijskem studiu presenetili sodelavci.

"Zagotovo si ga bomo zapomnili po sproščenih, prepoznavnih in pogosto hudomušnih uvodnih ter zaključnih besedah, s katerimi je znal vsaki vremenski napovedi dodati svoj pečat," so ob tem zapisali na družbenih omrežjih in se mu zahvalili za vsa leta skupnega dela.

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