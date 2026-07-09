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Avtor:
N. V.

Četrtek,
9. 7. 2026,
7.57

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Margaret Qualley Jack Antonoff razhod ločitev

Četrtek, 9. 7. 2026, 7.57

54 minut

Konec ljubezni: Margaret Qualley in Jack Antonoff sta se razšla

Avtor:
N. V.

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Margaret Qualley | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Igralka Margaret Qualley in glasbenik Jack Antonoff sta se po manj kot treh letih zakona razšla.

Da je zakon igralke Margaret Qualley in glasbenika Jacka Antonoffa v škripcih, se je začelo ugibati prejšnji konec tedna, ko je Antonoff sam, brez žene prišel na poroko zvezdnice Taylor Swift.

Ta teden so se govorice izkazale za resnične, v sredo je več ameriških medijev poročalo, da sta se 31-letna Margaret, sicer hči igralke Andie MacDowell, in 11 let starejši Jack razšla po manj kot treh letih zakona.

Poročila sta se avgusta 2023. | Foto: Guliverimage Poročila sta se avgusta 2023. Foto: Guliverimage "Veliko sta se prepirala," je neimenovani vir povedal za revijo People in dodal, da sta težko usklajevala svoji karieri, medtem pa Page Six njune težave opisuje nekoliko drugače. "Jack je bil zelo natančen glede vsega," je povedal vir, "vse je bilo treba početi po njegovo in Margaret se je zdelo, da njeno mnenje ne šteje. Njuna komunikacija ni bila najboljša."

Da sta v razmerju, sta javnosti razkrila avgusta 2021, poročila sta se dve leti pozneje. Njena kariera se v zadnjih letih strmo vzpenja, lani je navdušila v filmu Substanca z Demi Moore, zdaj pa je polno zaposlena z več projekti. Antonoff, pevec skupine Bleachers, pa je kot glasbeni producent sodelavec vrste zvezdniških imen, med drugim je delal s Taylor Swift, LordeLano Del ReySabrino Carpenter in Kendrickom Lamarjem.

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