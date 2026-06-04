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Avtor:
N. V.

Četrtek,
4. 6. 2026,
8.45

Osveženo pred

7 minut

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Natisni članek
Camilla Cabello razhod

Četrtek, 4. 6. 2026, 8.45

7 minut

Konec ljubezni: Camilla Cabello se je razšla s fantom milijarderjem

Avtor:
N. V.

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Chalhoub, Cabello | Henry Junior Chalhoub in Camilla Cabello maja lani v Monte Carlu | Foto Profimedia

Henry Junior Chalhoub in Camilla Cabello maja lani v Monte Carlu

Foto: Profimedia

Po letu in pol je razpadla zveza pevke Camille Cabello in milijarderja Henryja Juniorja Chalhouba.

Po poročanju ameriških tabloidov sta se pred kratkim razšla 29-letna ameriška pevka Camilla Cabello in 11 let starejši libanonski milijarder Henry Junior Chalhoub, potem ko sta bila v zvezi kakšno leto in pol. 

Aprila letos so ju opazili skupaj na festivalu Coachella, nato pa sta po poročanju tabloida The Sun ugotovila, da sta se preprosto oddaljila drug od drugega. "Iskreno sta se pogovorila in prišla do zaključka, da bi se morala raziti," je za The Sun povedal neimenovan vir. "Skupaj sta se zelo zabavala, a jima ni bilo usojeno."

Počitnice na prestižnih destinacijah

Cabello in Chalhoub sta se spoznala konec leta 2024 v Savdski Arabiji na zabavi po modni reviji oblikovalca Elieja Saaba. Od takrat so ju skupaj videvali predvsem na počitnicah po vsem svetu, med drugim na otokih St. Barts in Ibiza, pa v Rimu in Monte Carlu.

Camilla Cabello je zaslovela kot članica dekliške skupine Fifth Harmony, ki jo je zapustila leta 2016 in od takrat ustvarila uspešno samostojno kariero. Chalhoub medtem prihaja iz premožne družine, ki se na Bližnjem vzhodu ukvarja z distribucijo luksuznih blagovnih znamk in ima v lasti več sto prestižnih trgovin.

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