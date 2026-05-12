Kim Kardashian je po letošnji Met Gali znova poskrbela za burne odzive, a tokrat ne le zaradi oprave, ampak tudi zaradi razmršene pričeske, ki so jo številni neusmiljeno označili za "podganje gnezdo". Dodatno olje na ogenj je prilil njen dolgoletni frizer Chris Appleton, ki je razkril, da je za eno od svojih storitev v preteklosti prejel kar 200 tisoč dolarjev.

Ko se je Kim Kardashian letos pojavila na dobrodelnem dogodku Met Gala, so se številni uporabniki spleta obregnili ob njeno neurejeno pričesko, za katero so mnogi dejali, da si jo lahko ustvarijo sami doma. Resničnostna zvezdnica pa je zanjo seveda bogato plačala.

Ustvaril jo je zvezdniški frizer Chris Appleton, ki med drugim skrbi tudi za pričeske Jennifer Lopez in Kris Jenner, januarja letos pa je v enem od podkastov razkril, kakšna plačila prejema od svojih slavnih strank.

Foto: Reuters

Za neko delo, o katerem ni želel razkrivati podrobnosti, je pred kratkim prejel vrtoglavih 200 tisoč dolarjev (približno 170 tisoč evrov). "Sprva me je bilo strah razkriti številko, ker sem vedel, kakšni bodo odzivi," je priznal. Je pa nadalje razložil, da visoki honorarji niso tako bajni, kot se morda zdijo na prvi pogled.

Pojasnil je, da je šlo za obsežen projekt z veliko potovanji, velik del zaslužka pa poberejo davki, provizije agentov in poslovnih menedžerjev. Dodal je, da pogosto dela tudi brezplačno oziroma za precej nižje honorarje, kot si ljudje predstavljajo.

Foto: Guliverimage

A nazadnje si ni naredil najboljše reklame, saj je Kimina pričeska na letošnji Met Gala požela ogromno negativnih kritik. Nekateri so se norčevali, da bi enak učinek dosegla kar sama doma, drugi pa so se spraševali, kako lahko frizer s tako visokimi cenami ustvari videz, ki je požel toliko kritik. "Tudi sama si lahko naredim pričesko, ki je videti kot podganje gnezdo. Kje je mojih 200 tisoč dolarjev?" je bil eden od komentarjev.

Appleton je v enem od intervjujev sicer priznal, da je pred vsakim projektom nervozen in da ga je še vedno strah odzivov na objave na Instagramu in TikToku. Žal teh po Met Gali ni bilo malo.

