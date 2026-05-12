Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Torek,
12. 5. 2026,
19.52

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
honorar frizer Chris Appleton pričeska Kim Kardashian

Torek, 12. 5. 2026, 19.52

33 minut

Kim Kardashian na Met Gala uredil frizer, ki računa tudi 200 tisočakov

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Kim Kardashian | Foto Reuters

Foto: Reuters

Kim Kardashian je po letošnji Met Gali znova poskrbela za burne odzive, a tokrat ne le zaradi oprave, ampak tudi zaradi razmršene pričeske, ki so jo številni neusmiljeno označili za "podganje gnezdo". Dodatno olje na ogenj je prilil njen dolgoletni frizer Chris Appleton, ki je razkril, da je za eno od svojih storitev v preteklosti prejel kar 200 tisoč dolarjev.

Ko se je Kim Kardashian letos pojavila na dobrodelnem dogodku Met Gala, so se številni uporabniki spleta obregnili ob njeno neurejeno pričesko, za katero so mnogi dejali, da si jo lahko ustvarijo sami doma. Resničnostna zvezdnica pa je zanjo seveda bogato plačala.

Ustvaril jo je zvezdniški frizer Chris Appleton, ki med drugim skrbi tudi za pričeske Jennifer Lopez in Kris Jenner, januarja letos pa je v enem od podkastov razkril, kakšna plačila prejema od svojih slavnih strank. 

Kim Kardashian | Foto: Reuters Foto: Reuters

Za neko delo, o katerem ni želel razkrivati podrobnosti, je pred kratkim prejel vrtoglavih 200 tisoč dolarjev (približno 170 tisoč evrov). "Sprva me je bilo strah razkriti številko, ker sem vedel, kakšni bodo odzivi," je priznal. Je pa nadalje razložil, da visoki honorarji niso tako bajni, kot se morda zdijo na prvi pogled.

Pojasnil je, da je šlo za obsežen projekt z veliko potovanji, velik del zaslužka pa poberejo davki, provizije agentov in poslovnih menedžerjev. Dodal je, da pogosto dela tudi brezplačno oziroma za precej nižje honorarje, kot si ljudje predstavljajo.

Kim Kardashian | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

A nazadnje si ni naredil najboljše reklame, saj je Kimina pričeska na letošnji Met Gala požela ogromno negativnih kritik. Nekateri so se norčevali, da bi enak učinek dosegla kar sama doma, drugi pa so se spraševali, kako lahko frizer s tako visokimi cenami ustvari videz, ki je požel toliko kritik. "Tudi sama si lahko naredim pričesko, ki je videti kot podganje gnezdo. Kje je mojih 200 tisoč dolarjev?" je bil eden od komentarjev.

Appleton je v enem od intervjujev sicer priznal, da je pred vsakim projektom nervozen in da ga je še vedno strah odzivov na objave na Instagramu in TikToku. Žal teh po Met Gali ni bilo malo.

Preberite tudi:

Kim Kardashian, Lewis Hamilton
Trendi Zdaj ni več dvoma, Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta par
Kim Kardashian
Trendi Oprijeta obleka Kim Kardashian razdelila splet: "Saj komaj hodi"
Kim Kardashian
Trendi Je Kim Kardashian obupala nad odvetniško kariero?
honorar frizer Chris Appleton pričeska Kim Kardashian
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.