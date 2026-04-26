Avtor:
N. V.

Nedelja,
26. 4. 2026,
10.35

Franko Bajc MrBeast resničnostni šov

Kdo so Slovenci, ki želijo sodelovati v resničnostnem šovu MrBeasta?

Beast Games Slovenci | Foto Youtube/Zajem zaslona

V novi sezoni resničnostnega tekmovanja, ki ga pripravlja najslavnejši youtuber na svetu, se bo s konkurenco z vsega sveta pomeril tudi slovenski predstavnik, ki bo na spletnem glasovanju prejel največ glasov.

Slavni youtuber MrBeast oziroma Jimmy Donaldson, kot je njegovo pravo ime, pripravlja že tretjo sezono resničnostnega tekmovanja Beast Games, v kateri bo zmagovalec prejel nagrado v višini kar petih milijonov dolarjev (dobre štiri milijone evrov).

Medtem ko so v prejšnjih dveh sezonah tekmovali predvsem Američani, pa je MrBeast, ki šov snema v sodelovanju z Amazonom, letos k sodelovanju povabil ves svet. Iz vsake države so med prijavljenimi izbrali tri finaliste in zdaj je znano, kdo želi predstavljati Slovenijo: to so Vrhničanka Barbara, Mariborčan Luka in Primorec Franko Bajc, že izkušen tekmovalec iz več slovenskih resničnostnih šovov.

To so njihovi predstavitveni videi:

Kdo bo predstavljal Slovenijo, bodo odločilo glasovanje, ki se ga lahko udeležite tukaj. Izbranec se bo nato pomeril v zahtevnem tekmovanju, ki je nastalo po navdihu Netflixove serije Squid Game. V njem se vrstijo težki fizični in miselni izzivi, tekmovalci pa se –kot v praktično vsakem resničnostnem šovu – na poti do cilja povezujejo v zavezništva oziroma igrajo zahrbtne igrice.

Sporno tekmovanje in še bolj sporno dogajanje v zakulisju

Prvi dve sezoni, ki sta bili sicer izjemno gledani, sta poželi tudi vrsto kritik, da gre za izkoriščanje ljudi, ki prihajajo iz manj privilegiranih okolij. Problematični so bili tudi nekateri oglaševalci, med njimi ponudnik kreditnih kartic, ki je nagovarjal mlado občinstvo. Še bolj odmevne pa so bile obtožbe samih tekmovalcev: pet jih je organizatorje obtožilo škodljivih razmer v zakulisju snemanja, ki so vključevale spolno nadlegovanje, pomanjkanje zdravstvenega varstva, neprimerne pogoje za življenje in nezadostno plačilo.

Več o tem:

Jimmy Donaldson, MrBeast
Trendi MrBeast in Amazon obtožena ustvarjanja škodljivih razmer v oddaji Beast Games
