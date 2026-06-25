Odkar sta v šovu Gospodin Savršeni našla ljubezen, sta Kaja in Karlo pod drobnogledom oboževalcev. Sledilce pa že več mesecev zanima predvsem eno vprašanje: kdaj bo padla zaroka?

Par, ki je po koncu oddaje ostal skupaj in svojo ljubezen redno deli na družbenih omrežjih, velja za enega najbolj priljubljenih iz zadnje sezone šova. Skupna potovanja, romantične fotografije in utrinki iz vsakdana so prepričali številne oboževalce, da je poroka le še vprašanje časa, piše RTL.hr.

Vsi ga sprašujejo isto

Karlo je na družbenih omrežjih odprl vprašanja in odgovore ter razkril, katero vprašanje mu sledilci v zadnjem času zastavljajo najpogosteje. "Kdaj boš zaprosil Kajo?", "Kdaj bo prstan?", "Kdaj se bosta poročila?" in "Kdaj boš Kajo odpeljal pred oltar?" so le nekatera vprašanja, ki jih redno prejema.

Ob romantični fotografiji, na kateri objema in poljublja Kajo, je zapisal: "To je najpogostejše vprašanje v zadnjem mesecu. Moj odgovor na to je …"

A pravega odgovora sledilcem ni ponudil in jih je pustil v negotovosti.

Oboževalci že napovedujejo zaroko

Njuna zveza od samega začetka vzbuja veliko zanimanja javnosti, številni sledilci pa so prepričani, da je zaroka le še vprašanje časa. Karlo in Kaja v zadnjih mesecih delujeta bolj zaljubljena kot kadarkoli prej, njune skupne objave pa redno sprožijo številne odzive in komentarje. Oboževalci tako nestrpno čakajo, ali bo priljubljeni par naredil naslednji korak v zvezi.

Čeprav Karlo vprašanja o poroki za zdaj ni neposredno komentiral, je jasno, da zanimanje za njuno ljubezensko zgodbo ne pojenja.