Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
N. V.

Torek,
3. 2. 2026,
11.44

Osveženo pred

11 minut

Kaos v Beogradu, na hišo Zdravka Čolića vrgli bombo

Zdravko Čolić Stožice | Foto STA

Foto: STA

Eksplozija bombe je na luksuznem domovanju slavnega pevca povzročila veliko gmotno škodo.

V prestižni beograjski soseski Dedinje je v noči s ponedeljka na torek odjeknila eksplozija, šlo je za bombo, ki so jo neznanci vrgli na hišo pevca Zdravka Čolića.

V času eksplozije je bil Čolić doma z ženo in mlajšo hčerko, po poročanju srbskih medijev so spali, ko jih je prebudil pok. V eksploziji ni bil nihče ranjen, je pa povzročila veliko gmotno škodo.

Na kraju dogodka so policisti in forenziki, preiskava je v teku.

