Kaos v Beogradu, na hišo Zdravka Čolića vrgli bombo

V prestižni beograjski soseski Dedinje je v noči s ponedeljka na torek odjeknila eksplozija, šlo je za bombo, ki so jo neznanci vrgli na hišo pevca Zdravka Čolića.

V času eksplozije je bil Čolić doma z ženo in mlajšo hčerko, po poročanju srbskih medijev so spali, ko jih je prebudil pok. V eksploziji ni bil nihče ranjen, je pa povzročila veliko gmotno škodo.

Na kraju dogodka so policisti in forenziki, preiskava je v teku.