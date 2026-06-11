Igralka Kaley Cuoco in njen zaročenec Tom Pelphrey, prav tako igralec, sta na družbenih omrežjih sporočila, da pričakujeta drugega otroka. Kot sta razkrila s fotografijo torte z rožnato notranjostjo, bo njuna triletna hči Matilda dobila mlajšo sestro.

40-letna igralka je ob fotografijah družinske sreče zapisala, da so se ji s tem uresničile sanje: "V drugo je bilo potovanje bolj ovinkasto na več načinov, a smo tako hvaležni za ta trenutek. Prihaja mala sestrica!"

Kaley Cuoco in Tom Pelphrey leta 2023, ko sta pričakovala prvo hčerko. Foto: Guliverimage

Kaley Cuoco in tri leta starejši Tom Pelphrey sta v zvezi od leta 2022, zaročila sta se leta 2024. Spoznala sta se prek skupne menedžerke, ki je bila prepričana, da sta popolna drug za drugega. Da je bilo res tako, je za USA Today pozneje razkrila Kaley Cuoco in dejala, da je takoj, ko je Pelphreyja prvič videla, vedela, da je med njima nekaj posebnega. "Slišala sem njegov glas, se obrnila in začutila, da se je moje življenje ravnokar končalo ali pa se ravno začenja," je dejala, "spodneslo mi je tla pod nogami, to je bila ljubezen na prvi pogled."

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