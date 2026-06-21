Joker Out kljub močnim nalivom razvnel občinstvo #foto

Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin, Joker Out, je v soboto na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila deseto obletnico. Na Karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako s starejšimi kot novejšimi uspešnicami, s katerimi so se uveljavili na domači in tuji glasbeni sceni.

V Joker Out, ki danes velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb na svetu, so po uvodnih taktih skladbe Novi val v izvedbi Papirniškega pihalnega orkestra Vevče koncert uvedli s skladbo Umazane misli, izvedli pa so tudi uspešnice Barve oceana, Gola, Vem da greš, Bluza in Odsevi sonca.

Kljub nevihti z obilnim nalivom in močnim vetrom pred začetkom koncerta je zasedba, ki jo sestavljajo pevec in frontman Bojan Cvjetićanin, bobnar Jure Maček ter kitaristi Kris Guštin, Jan Peteh in Nace Jordan, na več kot dve uri dolgem spektaklu navdušila s starimi in novimi uspešnicami. Med njimi so Proti toku, Metulji in Bele sanje s prvega studijskega albuma Umazane misli iz leta 2021, pa tudi Plastika, Ne bi smel, Vse kar vem, Tokio in Ngvot z albuma Demoni, ki je izšel leto pozneje.

Zazvenela je uspešnica Carpe Diem, s katero so pred tremi leti nastopili na evrovizijskem odru, objeti pa so koncert sklenili z Novim valom, ob katerem se jim je na odru pridružil Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija.

Frontman Bojan Cvjetićanin Foto: STA

Cirkuški spektakel in nastop finskega pevca Käärije

Poleg stotine cirkusantov iz cirkusa Fuskabo, ki so pokazali veščine med drugim z ognjenimi obroči, akrobatiko v paru, hojo po vrvi, monociklom in skoki na trampolinu, sta se priljubljeni glasbeni zasedbi na odru pridružila tudi finski pevec Käärijä, ki je prav tako leta 2023 s skladbo Cha cha cha nastopal na Evroviziji, in srbski raper Devito, s katerim so letos izdali skladbo Supersonic.

Za Karneval naj bi se v slovenski prestolnici po navedbah organizatorjev koncerta zbrali oboževalci iz okoli 50 držav. Od njihovih tujejezičnih skladb je bilo slišati Muzika Za Decu, Sunny Side of London in Šta Bih Ja. V razširjeni zasedbi so ob Joker Out nastopili vokalistka Sara Lamprečnik, klaviaturist Anže Lajevec, ki je član zasedbe Kokosy, in multiinštrumentalist Danijel Bogataj.

Karneval se je s številnimi karnevalskimi igrami, delavnicami, poslikavo obraza ter nastopom čarodejev in vedeževalke sicer začel že ob 15. uri, a ga je neurje za nekaj časa ustavilo. Na sporedu sta bila še nastop skupine, ki so jo izbrali na natečaju z Valom 202, in Um & Kuna Freestyle Show.

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Zasedba, ki svoj slog opisuje kot shagadelic rock'n'roll, je za svoje glasbeno ustvarjanje prejela več nagrad, med drugim trikrat zlato piščal za izvajalca leta. Pred tremi leti se je skupina podala na svojo prvo turnejo po Združenem kraljestvu, nastopili so tudi na Finskem, njihovi koncerti v Zagrebu, Beogradu, Novem Sadu in Varšavi pa so bili razprodani v nekaj urah.

Cvjetićanin: Veliko smo se naučili

Kot je na lanski predstavitvi njihovega največjega projekta doslej povedal Cvjetićanin, jih veseli, da so lahko na skupni poti odraščanja, saj je večina aktualnih članov zasedbe skupaj prerasla iz srednješolcev v mlade odrasle. "Veliko smo se naučili ne samo kot glasbeniki, ampak tudi kot ljudje, zgradili smo neskončno lepih odnosov, skupaj obiskali marsikatero lokacijo in veliko doživeli," je dejal za STA. Njihova vizija za prihodnjih deset let je ustvarjati glasbo v enakem duhu in "biti še naprej zaljubljeni v to, kar počnejo".