Ponedeljek, 18. 5. 2026, 8.17

John Travolta osupnil v Cannesu, tako je videti pri 72 letih

John Travolta | Foto Reuters

Legendarni John Travolta, ki na filmskem festivalu v Cannesu predstavlja svoj režiserski prvenec, je na rdeči preprogi osupnil s svojim (novim?) mladostnim videzom.

John Travolta je na filmski festival v Cannesu prvič prišel kot režiser, prejšnji konec tedna je tam svetovno premiero dočakal njegov režiserski prvenec Propeller One-Way Night Coach. Toda resnici na ljubo je več pozornosti kot film požel videz 72-letnega Travolte, ki je v petek prejel tudi častno zlato palmo.

Travolta s hčerko Ello | Foto: Reuters Travolta s hčerko Ello Foto: Reuters

Po rdeči preprogi se je sprehodil v beli baretki, njegov obraz pa je bil videti mladosten kot že dolgo ne. Na družbenih omrežjih je nemudoma završalo, spletno občinstvo pa se je na glas spraševalo, kakšen estetski poseg si je privoščil.

Dan pozneje se je Travolta, tokrat v črni baretki, udeležil še promocijskega dogodka za svoj film, ki ga ni le režiral, ampak v njem prav tako igra, ob njem pa tudi njegova hči Ella, ki ga je spremljala v Cannesu.

