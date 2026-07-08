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Avtor:
N. V.

Sreda,
8. 7. 2026,
10.09

Osveženo pred

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Jewel Brač Vis Dalmacija

Sreda, 8. 7. 2026, 10.09

1 ura, 20 minut

Jewel na dopustu v Dalmaciji, navdušili so jo "jedrski bunkerji"

Avtor:
N. V.

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Jewel | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriška glasbenica je na Instagramu razkrila, da je dopustovala na Hrvaškem

Kantavtorica Jewel je na družbenih omrežjih objavila utrinke s svojih nedavnih počitnic na Hrvaškem, ki so jo, sodeč po objavah, navdušile. Kot je razkrila s fotografijami, je obiskala otoka Brač in Vis, kjer je raziskovala lokalno zgodovino in naravne lepote.

"Žalostna, da zapuščam Hrvaško – kako čudovita in gostoljubna dežela," je 52-letna glasbenica zapisala ob fotografijah in dodala, da jo je na počitnicah navdušilo vse od "starodavnih mest in trdnjav do jedrskih bunkerjev iz časov hladne vojne".

Z jedrskimi bunkerji je Američanka očitno ciljala na vrsto zapuščenih vojaških objektov na otoku Visu, ki je bil ena pomembnejših točk jugoslovanske vojske. Ta je tam zgradila množico podzemnih objektov, zaklonišč in skrivališč za ladje ter podmornice, ki so danes med glavnimi turističnimi atrakcijami otoka.

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